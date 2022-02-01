سر بياض المغربيات خلطة الدقيق والكركم العجيبة لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

خلطة الدقيق والكركم ، من أروع الخلطات الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات، لتظهر جمال وجاذبية بشرتها أمام الناس، كما تمنح البشرة انتعاش غير طبيعي وتحافظ على نضارة وحيوية البشرة، وتعيد لها شبابها وتجعلها تبدو أصغر سناً، وتزيل التجاعيد بشكل رائع وجميل، وتغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة الدقيق والكركم العجيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات خلطة الدقيق والكركم العجيبة

تمتلك هذه الخلطة مكونات بسيطة لا يخلو بيت منها سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الدقيق والكركم العجيبة لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بعمل حمام ماء من البخار للوجه حتى تتفتح المسام. بعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه بالتساوي وندلكها جيداً. ثم نتركها على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى تجف تماماً. ثم نقوم بفرك الوجه برفق بواسطة اليد، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نكرر وضع الخلطة على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة.

فوائد خلطة الدقيق والكركم للبشرة

تحتوي هذه الخلطة الجبارة على فوائد عظيمة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كالتالي:-

تساعد على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

تقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه مشوه.

تعطي الانتعاش للبشرة وتجعلها تبدو أصغر سناً.

تعيد للبشرة حيويتها ونضارتها في أسرع وقت وتحافظ على لونها الطبيعي.

كما تحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تجعل مظهر الوجه مشوه.

تظهر جمال البشرة الطبيعي لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجلد.

تغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والفطريات داخلها.

كما تعمل على تغذية البشرة بفضل احتوائه على مواد طبيعية.

خلطة الكركم والنشا لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخلطة وهى كما يلي:-