نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة جهنمية لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ وإزالة الجير والصدأ في دقائق بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تتعرض حنفيات المطبخ أو الحمام دائمًا إلى تراكم الجير أو حتى الصدأ عليهم بشكل كبير، وهذا قد يصعب التخلص منه بطرق التنظيف العادية التقليدية، وذلك قد يزعج الكثير من السيدات، ودائمًا ما يتعرضون للحرج الشديد بسبب هذه المشكلة، خاصتًا إذا تم استضافة أحد في المنزل وتعطي انطباع بعدم نظافة الحمام والمطبخ بالشكل الكامل، ولذلك سوف نعرض لكم بعض الطرق التي قد تسهل عملية التنظيف بالشكل السريع والكامل وتجعل الحنفيات لامعة كالجديدة، وذلك من خلال متابعتنا الآن.

خلطات لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ من الجير والصدأ

دائمًا ماتتعرض الحنفيات سواء في المطبخ أو الحمام للعديد من البقع، سواء كانت بقع الجير، أو حتى بقع الصدأ وقد يصعب على ربة المنزل تنظيفة بسهولة، وهناك بعض المكونات التي لها قوة فعالة في تنظيف الحنفيات بشكل رائع وإزالة البقع والصدأ بكل سهولة وفي وقت بسيطة، وهذا ما سوف نشير إليه الآن في هذا المقال.

هناك مجموعة من المكونات التي لها بالفعل تأثير في إزالة بقع الحبر بكل سهولة من الحنفيات سواء المطبخ أو الحمام، ومن أهم هذه الخلطات ما يلي:

خلطة بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

المكونات

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة الاستخدام

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

قومي بإضافة هذا الخليط بعد تجانسه على الحنفيات.

يمكن استخدام قطعة من الاسفنج، وغمسها في هذا الخليط ثم فرك الحنفيات بها جيدًا.

اشطفي الحنفيات في النهاية بالماء، وسوف تلاحظين أنها أصبحت لامعة ونظيفة.

استخدام معجون الأسنان لتنظيف الحنفيات من الجير والصدأ

قد يتفاجأ البعض من هذه الطريقة ولكن بالفعل معجون الأسنان يساعد في تنظيف الحنفيات بشكل رائع، ويعمل على إزالة الجير والصدأ بكل سهوله وطريقة الاستخدام كالتالي:

ادهني الحنفيات بالكامل بمعجون الأسنان.

اتركيه عليها لمدة ساعة

سوف يجف المعجون تمامًا عليها.

عليكي الان فرك المعجون من الحنفيات، ثم غسلها بقطعة سلك والصابون السائل العديد بالشكل التقليدي، وسوف تلاحظين النتيجة.

استخدام الماوس والخل لتنظيف الحنفيات

من المتعارف عليه أن الكلور له القدرة الرائعة في إزالة البقع الصعبة من أي مكان، ولذلك يساعد في لمعان وتنظيف الحنفيات اذا تم خلطه بالخل وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من الكلور المركز.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة الاستخدام