بكيلو قشطة فقط هتعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

السمنة البلدي تعتبر من أهم وأفضل أنواع الدسم والتي من الممكن أن يتم استعمالها للحصول على أفضل نكهة للعديد من الوصفات والأكلات المميزة والتي لا غنى عن نكهة نوع السمن الفلاحي أو البلدي فيها، لذا فالكثير من ربات البيوت تفضلن استعمال نوع السمن البلدي أكثر من أي نوع سمن آخر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في عمل مكون السمن البلدي الطبيعي المنزلي حيث أن طريقة عملها لا تستغرق من ربة البيت الوقت الطويل أو الجهد لإعدادها، ومن خلال ما يأتي أيضا توضيح لأهم المكونات الأساسية لعمل السمن البلدي البيتي بالطعم والنكهة الأصلية.

مكونات إعداد السمن البلدي

الطريقة بسيطة جدا ومن الممكن أن تتم من خلال استعمال مكونات مختلفة، ولكن في تلك الفقرة المقبلة عرضا لأبسط المكونات التي من الممكن أن تكون متوفرة في كل بيت، ويسهل من خلال إحضارها عمل أفضل نوع من أنواع السمن الفلاحي الطبيعي، وفيما يأتي نوضح تلك المكونات كما يلي، من الممكن أن نقوم بعمل السمن البلدي من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة جدا، وهي التي نذكرها على النحو الآتي:

كليو من مكون القشطة البلدي.

مكعبات من الثلج.

وعاء مناسب.

طريقة إعداد السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن لكل ربة بيت أن تبدأ خطوات تحضيرها للسمن البلدي المنزلي كما يلي في النقاط المقبلة:

نحضر الوعاء الملائم لكمية القشطة المتوفرة.

يتم تقليبها باستعمال المضرب السلك.

من المفضل التقليب يكون مستمر وسريع حتى نحصل على مكون الزبد الطبيعي.

مكعبات الثلج حينما نضيفها مع تقليب القشطة تسرع خطوة فصل الزبد عن السوائل.

السوائل التي يتم فصلها عن القشطة من الممكن استعمالها في أغراض مطبخية أخرى وتكوين الزبد البلدي وهي كتل من الدهون الناتجة عن فصل القشطة عن سوائلها هي التي يسهل بعد ذلك تحويلها إلى السمن البلدي.

ثم يتم وضع كرات الزبد الطبيعي التي قد تم تجميعها في قدر ملائم ثم تتم خطوة تحويلها للسمن الطبيعي البلدي على نار تكون هادئة.

السمن البلدي يمكنك عمله بكل سهولة في البيت بكيلو قشطة بمقادير وبمكونات سهلة، فيحب الكثير من الأشخاص وضع السمن البلدي علي الكثير من الأطعمة لأنه يكسب الكثير من المذاق الحلو للطعم ويحتوي السمن البلدي علي الكثير من الفوائد والبروتينات والمعادن وبعض الفيتامينات فمن خلال الفقرات السابقة قدمنا لكم طريقة عمل السمن بكل سهولة.