بتتبيلة اشهر المطاعم طريقة عمل السمك المقلي بالتوابل السرية بطعم لذيذ وريحة جنان

طريقة عمل تتبيلة السمك، يعد السمك من الاكلات المحبوبة والمفضلة فى البيوت المصرية، حيث انها من الوجبات الغنية بعناصر غذائية كثيرة من الفيتامينات والفسفور، يقدم بأكثرمن طريقة ويفضله الكثير فى العزومات وخاصتآ البلاد الساحلية مثل الاسكندرية والسويس وهو يعتبر من اساسيات الضيافه لديهم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل السمك فالمنزل.

طريقة عمل تتبيلة السمك

المكونات

كيلو من السمك البلطى

٥فصوص من ثوم.

فلفل اخضرحامى حسب الرغبه.

ملح وكمون وبهارات.

كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من دقيق الذرة الاصفر.

عصير ليمون.

كرفس مفروم.

زيت للقلي.

الطريقة

نقوم بتنظيف السمك وغسله جيدآ وتصفيته.

نغرز السكينة فى السمكه من الخارج حتى تتداخل التتبيلة بشكل جيد فى السمك.

فى الكبة الكهربائيه نضع الثوم والفلفل مع الملح والكمون والبهارات ونخلطهم بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات.

نضف الى الخليط عصير الليمون ونقلبهم جيدآ.

نأخذ السمك ونقوم بحشوه وتتبيلة من الداخل والخارج ونتركه فى داخل الثلاجة حتى يتشرب من التتبيله جيدآ لمدة ساعتين على الاقل.

فى صينية مسطحة نقوم بنخل الدقيق الابيض مع دقيق الذرة حتى يتجانسوا تمامآ.

نضع السمك فى الدقيق ونقلبه على الوجهين حتى يصبح مغلف بالدقيق بشكل جيد.

نقوم بتسخبن الزيت ونضع السمك فى الزيت على نار متوسطة ونقلبه على الوجهين حتى يتحمرويأخذ اللون الذهبى.

نقوم بتسخبن الزيت ونضع السمك فى الزيت على نار متوسطة ونقلبه على الوجهين حتى يتحمرويأخذ اللون الذهبى. يرفع السمك من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

يقدم مع الارز الصيادية والمقبلات المفضله لديكم مثل سلطة الخضروات وسلطة الطحينة.

اسرار نجاح السمك المقلى

دقيق الزرة يعطى له لون رائع وقرمشه.

ترك السمك فى التتبيلة لوقت معين يعطى له مذاق رائع.

قلي السمك على نار متوسطة يجعله يستوى بشكل جيد من الداخل.

طريقة عمل ارز الصيادية

المكونات

اثنين كوب من الارز.

٢كوب من الماء.

بصلة كبيرة مبشورة.

زيت نباتى.

ملح وفلفل اسود وكمون.

الطريقة: