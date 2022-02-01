نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازاي تعملي بسكوت بمكونات موجوده فى كل بيت .. أسهل طرقة لعمل بسكويت اليانسون في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت اليانسون هو عبارة عن نوع من أنواع البسكويت الذي يحتوي على مجموعة من المكونات لذيذة وفي نفس الوقت غنية بالفيتامينات ومفيدة لك ولاطفالك، بسكويت اليانسون بيمتلك رائحة مميزة ورائعة وكل المكونات المصنوع منها بسكويت اليانسون موجودة في كل بيت، بسكويت مقرمش ولذيذ وبنكهة رائعة وشهية

يعتبر بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت المغذي والمفيد واللذيذ ويمكنك أن تقوم بعمله وتحضيره في منزلك بكل سهولة وبمكونات بسيطة سوف تجدها متوفرة في منزلك ولن تأخذ منك طريقة تحضير الكثير من الوقت أو الجهد، سوف تقوم بتحضير بسكويت اليانسون في اقل وقت وهو أقل من ستين دقيقة، بسكويت اليانسون لن يكلفك أموال كثيرة لعمله.

مقادير بسكويت اليانسون

مقادير ومكونات بسكويت اليانسون بسيطة ومتوفرة في كل منزل ولن تكلفك الكثير من النقود لعمله وتحضيره وسنتعرف على المكونات اللازمة والتي ستحتاج إليها لتحضير بسكويت اليانسون.

· سوف نحتاج دقيق ابيض كمية كيلو إلا ربع كيلو.

· حليب سائل سنحتاج منه كوب واحد فقط ويكون حجم الكوب كبير.

· ملعقة بيكنج باودر وتكون كبيرة.

· كمية صغيرة جدا من الملح.

· فانيليا باودر سنحتاج منها ربع ملعقة وتكون صغيرة.

· 2 كوب سكر ويكون حجمهم كبير.

· يانسون سنحتاج منه أربعة ملاعق ويكون اليانسون مطحون والملاعق حجمهم كبير.

· 3 بيضات.

· زيت نباتي وسنحتاج منه كوب واحد فقط ويكون حجم الكوب كبير.

كيفية تحضير بسكويت اليانسون المقرمش

· نحضر طبق ويكون عميق ونقوم بوضع الدقيق الأبيض الخاص بعمل وتحضير اي نوع من أنواع الحلويات مع البيكنج باودر والملح واليانسون ويجب أن يكون مطحون جيدا وتقبلهم مع بعضهم.

· نحضر طبق آخر ويجب أن يكون حجم الطبق كبير وتقوم بوضع البيض والزيت النباتي والسكر والحليب والفانيليا وتقبلهم سريعا لمدة خمس دقائق.

· بعد أن يصبح الخليط ناعم مثل الكريمة نضعه على الدقيق في الطبق العميق وتقبلهم جيدا ثم نضع عليها غطاء ونتركها قليلا.

· نشكل هذه العجينة إلى أشكال البسكويت ونضعها في صينية بها سمنة ثم نضعها في الفرن حتى يصبح لون بسكويت اليانسون ذهبي وبعد ذلك تقوم بتقديمه لأسرتك وأطفالك.