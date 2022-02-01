معجزة ملعقة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر بجنون وإزالة الشيب المبكر استعيدي جمالك بدون أضرار

القرنفل له العديد من الفوائد المختلفة، ومن أهم فوائد مايتعلق بالشعر فهو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي قد تساعد في نعومة الشعر بشكل رائع، كما أنه يساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل سريع، ولذلك أصبح يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية التي للعناية بالشعر، بشكل كامل، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح أهم هذه الوصفات وكيفية تطبيقها على الشعر بشكل تفصيلي.

خلطة القرنفل وماء الورد لتنعيم الشعر وزيادة كثافته

هذه الوصفة قد تحقق أفضل نتيجة لتغذية الشعر وتنعيمة بالشكل المطلوب كما أنه تزيد من كثافته في خلال فترة قصيرة وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القرنفل المطحون ناعم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

كوب من ماء الورد.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

ارفعي الخليط على النار حتى يغلي.

ارفعي الخليط بعد ذلك واتركيه حتى يبرد تمامًا.

احضري زجاجة بخاخ.

رشي هذا الخليط على كل شعرك بشكل جيد حتى يتغلغل إلى فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.

خلطة زيت القرنفل مع زيت جوز الهند الطبيعي

هذا الخليط من أهم الوصفات التي بالفعل له دور فعال في تغذية وترطيب الشعر مما يجعله ناعم مثل الحرير، كما أنها تساعد على تطويل الشعر بشكل سريع وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت القرنفل.

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة الاستخدام والتطبيق

اخلطي الزيوت مع بعضها جيدًا في طبق معدني.

ارفعي الطبق على نار هادئة حتى تصبح دافئة.

قومي بدهن الشعر بالكامل بالخليط، وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو الصحي.

كرري استخدام الوصفة يومين خلال الأسبوع الواحد لتحصلي على النتيجة المطلوبة.

فوائد القرنفل للشعر

كما ذكرنا من قبل أن القرنفل العديد من الفوائد للشعر بشكل عام وسوف نتعرف على أهم هذه الفوائد وهي كالتالي: