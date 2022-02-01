أعملي الفراخ المحشية باللحمة المفرومة بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم لذيذ جداً

يوجد الكثير من الطرق التي يمكن طهي الفراخ باستخدامها، ومن ضمن هذه الطرق حشو الفراخ من دون تقطيعها أو استخدام جزء معين منها بعد القيام بنزع العظام منها، ومن الوصفات الجديدة التي انتشرت في الوقت الأخير هي عبارة عن صدور فراخ محشية باللحمة المفرومة وغيرها الكثير من الحشوات الأخرى، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طرق لحشو الفراخ باللحمة المفرومة.

الفراخ من الأكلات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار، ويوجد الكثير من الطرق لعمل الفراخ ومنها الذي انتشر في الوقت الاخير طريقة عمل الفراخ محشوة، وفي أكثر من نوع من الفراخ المحشوة مثل الفراخ المحشية بالسبانخ والفراخ المحشية باللحمة المفرومة وهذه الطريقة سوف نتحدث عنها في المقال التالي.

طريقة عمل الفراخ المحشية باللحمة المفرومة في المنزل

يوجد الكثير من الطرق لعمل الفراخ المحشية باللحمة المفرومة، وتبحث النساء عن الطريقة الأسهل لتحضيرها في المنزل، ولا تأخذ الفراخ المحشية باللحمة المفرومة وقت كبير ولكن تحتاج إلى مجهود ومكونات كثيرة، ومن أسهل الطرق لاعدادها ما يلى:

مكونات عمل الفراخ المحشية لحمة مفرومة

كيلو صدور فراخ فيليه.

نصف كيلو لحمة ضاني مفرومة.

عدد ٣ حبات من الجزر مقطعة بطريقة ناعمة.

بصلة واحدة.

خمس فصوص ثوم.

ملعقتان كبيرتان صنوبر.

ملعقتان كبيرتان خل.

بهارات أكثر من نوع حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير