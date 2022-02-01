تكة سحرية في بلح الشام الذهبي في المنزل أحلى حلوى شرقية بسيطة في تحضيرها

حلوى بلح الشام من أشهى وألذ الحلويات العربية التي ترجع أصولها للدولة العثمانية ويشتهر تقديم ذلك النوع من الحلوى في الأعياد وفي شهر رمضان الكريم والعديد من المناسبات الأخرى الهامة، هناك أكثر من طريقة لتحضير بلح الشام تعتمد على إضافة بعض المكونات وحذف مكونات أخرى ولكن تعطي جميع الطرق نفس المذاق المميز للبلح الشام، وفيما يلي نضع لكم سر عمل البلح الشام المقرمش الذهبي بالطريقة الأصلية له.

تكة سحرية في بلح الشام الذهبي

يتم التحكم في كمية المقادير التالية حسب عدد الأفراد الموجودين على أن يتم ضبط كافة المقادير بما يتناسب مع بعضها البعض، ونبدأ في وضع مقادير بلح الشام المقرمش:

ماء فاتر: كوب واحد فقط.

دقيق أبيض: نفس مقدار الكوب المستخدم للماء.

بيض أحمر: ثلاث بيضات متوسطة.

سكر: نصف ملعقة ذات حجم كبير.

زيت ذرة: حسب الحاجة لقلي بلح الشام وللتحضير.

خل طعام: مقدار ملعقة واحدة فقط ذات حجم كبير.

الفانيليا: ملعقة ذات حجم صغير.

ملح: رشة.

نشا: ملعقتين بحجم كبير.

مكونات الشربات

ماء: كأس واحد.

سكر أبيض: كأسين.

عصير ليمون: نصف حبة ليمون.

طريقة تحضير بلح الشام