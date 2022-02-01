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عمر شويل - جدة تكة سحرية في بلح الشام الذهبي في المنزل أحلى حلوى شرقية بسيطة في تحضيرها - ثقفني
حلوى بلح الشام من أشهى وألذ الحلويات العربية التي ترجع أصولها للدولة العثمانية ويشتهر تقديم ذلك النوع من الحلوى في الأعياد وفي شهر رمضان الكريم والعديد من المناسبات الأخرى الهامة، هناك أكثر من طريقة لتحضير بلح الشام تعتمد على إضافة بعض المكونات وحذف مكونات أخرى ولكن تعطي جميع الطرق نفس المذاق المميز للبلح الشام، وفيما يلي نضع لكم سر عمل البلح الشام المقرمش الذهبي بالطريقة الأصلية له.
تكة سحرية في بلح الشام الذهبي
يتم التحكم في كمية المقادير التالية حسب عدد الأفراد الموجودين على أن يتم ضبط كافة المقادير بما يتناسب مع بعضها البعض، ونبدأ في وضع مقادير بلح الشام المقرمش:
- ماء فاتر: كوب واحد فقط.
- دقيق أبيض: نفس مقدار الكوب المستخدم للماء.
- بيض أحمر: ثلاث بيضات متوسطة.
- سكر: نصف ملعقة ذات حجم كبير.
- زيت ذرة: حسب الحاجة لقلي بلح الشام وللتحضير.
- خل طعام: مقدار ملعقة واحدة فقط ذات حجم كبير.
- الفانيليا: ملعقة ذات حجم صغير.
- ملح: رشة.
- نشا: ملعقتين بحجم كبير.
مكونات الشربات
- ماء: كأس واحد.
- سكر أبيض: كأسين.
- عصير ليمون: نصف حبة ليمون.
طريقة تحضير بلح الشام
- يتم في البداية تحضير الشربات حتى تصير جاهزة بمجرد الانتهاء من عجينة بلح الشام حيث نحضر قدر عميق مضاف به الماء وعصير الليمون والسكر.
- يتم وضع هذا القدر على نار هادئة ليأخذ وقته الكافي حتى نحصل على الشربات في النهاية بعد ذوبان السكر.
- عندما تصبح الشربات جاهزة نرفعها عن النار وتوضع على جنب لتصبح باردة قبل الاستخدام.
- والآن نبدأ في طريقة عمل بلح الشام حيث نخلط النشا والدقيق سويًا في البداية.
- وفي قدر على النار يوضع الزيت والملح والسكر مع الماء ويتم رفع درجة حرارة النار قليلًا حتى تذوب المقادير.
- ومن ثم نضيف الدقيق لهذا القدر بالتدريج واستمرار تحريك المكونات حتى يسهل الاستخدام ونصل للقوام المطلوب.
- وبعد ذلك يتم رفع القدر عن النار لنضع العجينة على جنب لتقل درجة حرارتها ليسهل استخدامها ويمكن استخدام المضرب اليدوي في خفق العجينة حتى تبرد.
- تضاف حبات البيض بالتدريج واستمرار الخفق لكي نصل لعجينة بلح الشام المطلوبة ومن ثم نضعها في كيس حلويات أو قمع مناسب لبلح الشام.
- وفي مقلاة الزيت يتم تشكيل بلح الشام ونتركه يصير ذهبيًا.
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