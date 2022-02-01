كريم البنجر لتوريد الشفايف والخدود مسحة واحدة بمثابة تنت ثابت 24 ساعة وكمان طبيعي

كريم البنجر لتوريد الشفايف والخدود مسحة واحدة بمثابة تنت ثابت 24 ساعة إلى جانب أنه طبيعي، حيث أن كريم البنجر لتوريد الشفايف والخدود تبحث عنها كل فتاة بصورة حيث أنه من المعروف أن النساء يهتمون بمظهرهن وجمالهن بشكل مبالغ، إذ يرغبن في الحصول على شفايف وخدود وردية، ولهذا يلجأن إلى منتجات التجميل، ولكنها باهظة الثمن، وتحتاج إليها كل سيدة، حيث يعتبر أم توريد الشفايف والخدود من أكثر الأمور التي تهتم بها كل امرأة، حيث تسعى كل فتاة إلى الحصول على شفايف وخدود باللون الأحمر الوردي وبشكل طبيعي دون استخدام أي مكونات كيميائية ضارة، ويمكن الحصول على بشرة وردية جميلة من خلال كريم الفازلين والبنجر.

كريم البنجر لتوريد الشفايف والخدود

يعتبر البنجر من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في خلطات توريد الخدود والشفايف، حيث يعطي البنجر لون وردي جميل وجذاب على البشرة، لذلك يدخل البنجر في العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في توريد الشفايف والخدود، ومن ضمن هذه الوصفات وصفة ماسك كريم الفازلين والبنجر الذي يعتبر من أكثر الماسكات الكريمية الطبيعية الفعالة في توفير النضارة والحيوية للوجه، كما أنه من الخلطات السهلة والسريعة في التحضير، حيث يحتاج إلى مكونات بسيطة جدا وغير مكلفة، ويمكن تحضير ماسك كريم الفازلين والبنجر كما يلي:

مكونات وصفة كريم البنجر

ثمرة بنجر طازجه.

فازلين طبيعي.

طريقة تحضير وصفة كريم البنجر