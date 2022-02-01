نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكي جسمك بدلكة الخميرة المعجزة لتبييض وتقشير الجسم وإزالة الجلد الميت بدلكة العروسة السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج البشرة إلى القيام بعملية التقشير كل فترة حتى تصبح أكثر أكثر جمالًا وتتمتع باسراقة ونضارة دائمًا كما أن ماسكات التقشير قد تعمل على تفتيح البشرة، والقضاء على أي أماكن داكنة خاصتًا في الجسم فهذه تعتبر من أهم المشكلات التي تعاني منها الكثير من النساء، ويمكنكم الحصول على أفضل مقشر طبيعي يتم تحضيره بالخميرة، وتعطي أفضل النتائج خاصتًا إذا تمت المداومة عليه.

خلطة الخميرة لتبييض الجسم وتقشيره

الخميرة لها العديد من الفوائد للبشرة، فبمجرد استخدمها كمكون أساسي في الوصفات المختلفة سوف تحصلون على أفضل النتائج سواء في تركيب وتنعيم البشرة أو في تنظيف البشرة بعمق، بالإضافة إلى لتخلص من التجاعيد وتبيض وتفتيح البشرة ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

خلطة السكر مع الخميرة لتقشير وتبيض الجسم

هذا الماسك قد يحقق العديد من النتائج الرائعة ويرجع ذالك إلى كثرة الفوائد التي يتمتع بها هذا الخليط وطريقة استخدامه وتطبيقه كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

قومي بخلط المكونات مع بعضها في طبق واحد حتى تصبح متجانسة.

اقسمي هذا الخليط الى قسمين.

قومي بوضع القسم الاول على البشرة وفركة جيدًا بالمناطق المراد تفتيحها.

اتركي الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

قومي بالاستحمام بالماء الساخن والتعرض بشكل مباشر البحار وذلك للجسم.

بعد الانتهاء من الاستحمام قومي بتوزيع الخليط على الجسم كرة اخرى، وفركة أيضًا وذلك بغرض تجدد الخلايا والتخلص من الجلد الميت.

اتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي جسمك جيدًا بالما الفاتر ثم بعد ذلك الماء البارد لغلق مسام البشرة.

يمكنك استخدام اي كريم مرطب بعد ذلك.

الخميرة مع الزبادي الابيض الجسم

هذه الوصفة قد تحقق الترطيب الفعال وتبيض البشرة وتلين جميع المناطق الخشنة في الجسم وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

اربع ملاعق من الزبادي.

ملعقتين كبار من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التطبيق