على الطريقة السورية .. تعلمي كيف تصنعين سويسرول بالكريمة في المنزل أحلى من محلات الحلوى

يعتبر السويسرول بالكريمة من أشهى وألذ الأطباق الأمريكية التي انتشرت بكثرة خلال الآونة الأخيرة، ويتميز السويسرول بشكله المميزة الجذاب وهو عبارة عن كيكة هشة وخفيفة ملفوفة ومليئة بحشوة الكريمة اللذيذة، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير سويسرول بالكريمة.

سويسرول بالكريمة في المنزل

يمكنك الآن عمل سويسرول بالكريمة بالمنزل وبأقل المكونات، مع ضمان طعم لذيذ وجودة المكونات حفاظًا على الصحة، وطريقة التحضير كالتالي:-

مكونات عمل سويسرول بالكريمة

٢ كوب من الدقيق الأبيض الخاص للحلويات فقط.

٢ ملعقة كبيرة من الفانيليا.

٦ بيضات متوسطين الحجم.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الكريمة سهلة التحضير أما سائله أو بودرة.

طريقة تحضير سويسرول بالكريمة