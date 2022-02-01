نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة السورية .. تعلمي كيف تصنعين سويسرول بالكريمة في المنزل أحلى من محلات الحلوى في المقال التالي
عمر شويل - جدة على الطريقة السورية .. تعلمي كيف تصنعين سويسرول بالكريمة في المنزل أحلى من محلات الحلوى - ثقفني
يعتبر السويسرول بالكريمة من أشهى وألذ الأطباق الأمريكية التي انتشرت بكثرة خلال الآونة الأخيرة، ويتميز السويسرول بشكله المميزة الجذاب وهو عبارة عن كيكة هشة وخفيفة ملفوفة ومليئة بحشوة الكريمة اللذيذة، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير سويسرول بالكريمة.
سويسرول بالكريمة في المنزل
يمكنك الآن عمل سويسرول بالكريمة بالمنزل وبأقل المكونات، مع ضمان طعم لذيذ وجودة المكونات حفاظًا على الصحة، وطريقة التحضير كالتالي:-
مكونات عمل سويسرول بالكريمة
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض الخاص للحلويات فقط.
- ٢ ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ٦ بيضات متوسطين الحجم.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب من الكريمة سهلة التحضير أما سائله أو بودرة.
طريقة تحضير سويسرول بالكريمة
- أحضري طبقين مناسبين وقومي بفصل الصفار عن البياض، ثم أضيفي الفانيلا والسكر الأبيض على الصفار واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط هش وذو لون أبيض فاتح.
- في الطبق الآخر نقوم بخفق بياض البيض جيدًا حتى يصبح كثيف وهش القوام.
- قومي بنخل الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضيفي الدقيق على خليط صفار البيض مع التحريك الدائري من أسفل إلى الأعلى، في نفس وقت التقليب قومي بإضافة البياض وقلبي المكونات ببعضها البعض جيدًا.
- أحضري صينية مستطيلة مدهونه وبها ورق زبده لكي يسهل عليك لف العجين بعد الخروج من الفرن، لذلك يجب تطبين الصينية جيدًا بورق الزبدة ثم نقوم بصب عجين السويسرول فوقه.
- نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية لمده ٢٥ دقيقة.
- قومي بتجهيز فوطة مبللة بالماء، ثم بعد خروج الصينية من الفرن اقلبي الصينية على الفوطة ثم قومي بتقطيع حواف الكيك لأنها تصبح جافة ولا تصلح للف.
- قومي بإزالة ورق الزبدة عن السويسرول، ثم لفي الكيك على شكل أسطواني، ثم لفها في فوطة نظيفة، بعد ذلك قومي بإدخالها الثلاجة لمدة ساعتين.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج السرويسرول من الثلاجة ونتأكد من أنه قد برد تمامًا، ثم نبدأ بفرد الكيك بلطف تام حتى لا يحدث تمزق بالكيك.
- نقوم بتحضير الكريمة من خلال إحضار طبق عميق ونضع به الكريمة السائل ونقوم بالخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على كريمة كثيفة القوام.
- ثم بعد ذلك قومي بفرد كمية من الكريمة على الكيك ثم قومي بلدها مرة أخرى.
- ضعي الكيك على ورق الزبدة وقومي بلفها مرة بشكل جيد.
- ندخل الكيك الثلاجة لمدة ٣ ساعات متواصلين.
- بعد ذلك نخرج الكيك من الثلاجة ونقوم بتقطيعها على شكل دوائر.
- يقدم السويسرول مع قطع من الفاكهة الطازجة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ