بنكهة الليمون أعملي كيكة الليمون اليومية الهشة الخفيفة بمقادير مظبوطة وطعم لذيذ

يعتبر الكيك من احلى الحلويات والمخبوزات اللذيذة والخفيفة في اى وقت وفى اى مكان، حيث نقوم بتقديمه في اعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية، تحضر الكيك بأكثر من طريقة منها السادة ومنها بالشيكولاتة ومنها بالبرتقال ومنها بالليمون الحامض اللذيذ، وهو ما نتحدث عنه الآن ونقوم بتحضيرها، يعتبر الليمون مصدر هائل من الحديد والفسفور، ونقوم بتحضيرها لأول مرة كيكة الليمون مذاق يجمع بين الحلو والحامض نوع جديد من الحلويات اللذيذة.

تعتبر الكيكة هي من اجمل الحلوى التي تلجأ إلى تحضيرها جميع السيدات وتقديمها في كل المناسبات التي تكون بالأسرة من أعياد وأعياد ميلاد أو أي احتفالات، وهناك نوع من انواع الكيك بنكهة مميزة وهي كيكة الليمون فهي من أشهر أنواع الكيكة والتي يتوافر إمكانيات بسيطة في المنزل تحضيرها بشكل سهل وسريع وتختلف مذاقها عن جميع انواع الكيكات الأخرى.

طريقة تحضير كيكة الليمون

المكونات:-

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة .

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة من بشر الليمون.

٣ بيضات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير الخلاط ونضع البيض والسكر ونخفق جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ولونه فاتح.

تضاف الزبدة وعصير الليمون والحليب ونقلب وتترك جانبا حتى نحضر الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ثم نضيفهم مع بعض ونخلط جيدا المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

نقوم بتحضير القالب الخاص بالكيك ويدهن بالزبدة ويرش بقليل من الدقيق.

يدخل الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيق أو حتى تمام التسوية.

نقوم باختيار التسوية بوضع عود خشبي أو سكين لمعرفة إذا كان يحتاج الكيك لوقت اطول فى الفرن.

صوص الليمون

المكونات:-

ربع كوب عصير ليمون.

بشر ليمون.

ملعقتين من الزبدة.

٣ أكواب سكر بودر.

طريقة تحضير صوص الليمون:-

في وعاء نقوم بتذويب الزبدة ونضع عليها السكر البودر ونقلب جيدا حتى يصبح السكر ونضع الليمون وبشر الليمون ونقلب حتى تختلط كل المكونات حتى نحصل على صوص متوسط السيولة.

بوضع في بولة التقديم ويقدم مع الكيك ويرش منه على وجه الكيك.

طريقة أخرى لتحضير كيك الليمون

المكونات:-

كوب وربع من السكر.

٣ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة من البيكنج بودر.

فانيليا.

عصير ليمونة واحدة.

بشر ليمون

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب من الزبادى.

لتغطية الكيك:-

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

٤ حبات جبن مثلثات.

عصير ليمونة.

كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير:-