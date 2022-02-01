طريقة عمل البسبوسة بالقشدة بكل احتراف كالحلواني تمام طعمها لا يصدق ولذيذ جداً

تتمتع البسبوسة بأهمية كبيرة بين أصناف الحلويات وأطباقها اللذيذة وخاصة في السرق الأوسط وتحديدا في مصر، تميزت البسبوسة بالقشدة بمذاق لا يقاوم ولون أصفر محمر يجعل منها لامعة لتسيل شهية الناظر إليها، كما يمكن عملها بكل سهولة نظرا ألى انها من الحلويات الشرقية التي تأخذ الكثير من الوقت لعملها، فالكثير منا يبحث عنها هذه الأيام خاصة أوقات العزائم والمناسبات حيث انها تناسب الكبار والصغار وترضي جميع الأعمار بلذتها، حيث يوجد الكثير من الطرق لعمل البسبوسة وتختلف طرق عملها حسب نوعها أو بالأدق نوع حشوها فيمكن حشوها بالبندق والمكسرات أو حشوها البسبوسة بالقشدة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال وعن طريقة عملها ومقاديرها.

طريقة عمل البسبوسة بالقشدة بكل احتراف

كما ذكرنا فيما سبق أن طريقة عمل البسبوسة تختلف قليلا بحسب نوع الحشو الذي يوضع بها، لذلك نقدم إليكم طريقة و مقادير عمل البسبوسة بالقشدة.

مكونات البسبوسة بالقشدة

كوبان من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

كوب من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة.

كمية من القشطة حسب الرغبة.

فستق مجروش حسب الرغبة.

مقادير الشربات

كوب ونصف سكر أبيض.

كوب ونص من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

خطوات عمل البسبوسة بالقشدة

نقوم بخلط السمنة بدقيق السميد بأيدينا دون عجن في وعاء.

بعدها نضيف إليهم العسل والسكر والبيكنج بودر والزبادي ونقلبهم معا بشكل جيد.

بعد ذلك نضع ذلك الخليط في الصينية خبيز واسعة مدهونة بالقليل من السمنة أو الدقيق (الطحين).

ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو حتى اكتسابها اللون الذهبي.

طريقة تحضير الشربات