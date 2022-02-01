نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسبوسة الزبادي السهلة و السريعة الطريه والخفيفة مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة من أهم وأحلى وأطعم الحلويات الشرقية المصرية التى يتم تحضيرها في شهر رمضان بالأخص وفي المناسبات و الاحتفالات لأنها من الحلويات الخفيفة والسريعة جداً، ولكن هناك البعض من السيدات والأمهات الذين لا يستطيعون تحضير البسبوسة من المنزل لأنهم لا يستطيعون أن تحضروها مثل الحلواني خفيفة و طرية و لذيذة، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لتحضير بسبوسة الزبادي الطرية و الهشة.

مكونات بسبوسة الزبادي

بسبوسة الزبادي من اهم الحلويات الشرقية و الخفيفة الاقتصادية التي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جدًا و غير مكلفة، مكونات التحضير هي:

2 كوب من السميد الناعم.

ربع كوب من السكر الأبيض.

كوب من الحليب البودرة.

⅓ كوب من السمن البلدي.

علبة من الزبادي.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مقادير تحضير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير بسبوسة الزبادي

هناك العديد من أنواع البسبوسة التي يتم تحضيرها في المطاعم ولكن تعد بسبوسة الزبادي من أسهل وأسرع الطرق لعمل بسبوسة طرية وشهي، طريقة تحضيرها هي:

في البداية نقوم بإشعال الفرن قبل البدء في التحضير لكي يسخن.

بعد ذلك نبدأ بتحضير بسبوسة الزبادي نأتي بوعاء كبير و نضع بداخله السميد و ربع كوب السكر.

نخلط السكر مع السميد ثم نضيف الحليب البودر و الفانيليا ونخلطهم أيضا جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة السمن البلدي على السميد ونبدأ بخلطهم معًا حتى يصبح قوام كحبات الرمل.

نضيف الحليب و الماء ونخلطهم ولكن لا نخلط خليط البسبوسة كثيرًا لكى تصبح هشة وطرية.

نأتي بصينية الفرن ونوزع بداخلها كمية السمن البلدي مع وضع القليل من السميد.

نسكب خليط البسبوسة في الصينية ونوزعها حتى يتساوى وجهها.

ندخل الصينية في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 200 درجة حتى تتحمر من الوجه و من الجوانب.

نحضر الشربات الآن نقوم بوضع الماء في وعاء كبير ونضيف عليها السكر.

نضع الإناء على نار متوسطة حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونتركه حتى يغلى لمدة 5 دقائق.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونتركه حتى يغلى لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نخرج بسبوسة الزبادي من الفرن ونوزع عليها الشربات حتى تتشرب من الشربات تمامًا.

نتركها حتى تبرد ثم نقطعها وتقدم بالصحة والهنا.

أسرار تحضير البسبوسة

البسبوسة من الحلويات السريعة و الخفيفة ولكن هناك بعض التعليمات التي يجب مراعاتها أثناء تحضير البسبوسة وهي:

لا تقومي بعجن البسبوسة فقط قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يمتزجا.

لابد أن يكون الفرن ساخن مسبقا ويكون على درجة حرارة 200 درجة.

لكى تحصلين على بسبوسة مرمه وطرية مثل الجاهزة قومي بتوزيع الشربات البارد الخفيف عليها فور خروجها من الفرن ثم اتركيها تتشرب من الشربات تمامًا.

طريقة تحضير البسبوسة السادة

تعد البسبوسة من أشهر وأفضل الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها طوال العام، كما يتواجد العديد من الطرق لعمل البسبوسة، ومن أكثر الطرق السهلة والاقتصادية و اللذيذة هي البسبوسة السادة بدون إضافات، تتمتع هذه الطريقة بطعم مختلف قوام البسبوسة ناعم مرملة، كما تعد هذه الطريقة من أشهر الطرق لعمل البسبوسة، مكوناتها هي:

3 أكواب من السميد الناعم.

3/4 كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من السكر.

3/4 كوب من الحليب.

ملعقة من الطحينة.

2 كوب من الشربات البارد.

مقادير الشربات

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

أولًا نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي في الصينية ثم نوزع القليل من السميد ومعلقة الطحينة.

بعد ذلك نقوم بوضع إناء على النار ونضيف السمن والسكر ونخلطهم حتى يذوب السكر وتدفئ السمن فقط.

نضع السميد في بوله كبيرة نضيف بداخله السميد الناعم و الحليب و السمن بالسكر.

نقلب المكونات حتى تتجانس المكونات.

نسكب خليط البسبوسة السادة في الصينية وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي نخرجها من الفرن.

فور خروج الصينية من الفرن نقوم بسكب الشربات البارد عليها حتى تتشربه تمامًا.

نتركها تهدئ ثم نقوم بتقطيعها.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بوضع السكر على الماء في وعاء ونضعه على نار متوسطة ولا نقوم بتقليب الشربات لكى لا يسكر.

بعد أن يغلى لمدة دقيقة نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه يغلى لمدة دقيقتين.

نرفعة من على النار ونضع الفانيليا ونتركه حتى يبرد تماماً.

بسبوسة بالقشطة

تعد هذه الطريقة من أطعم وأحلى الطرق للبسبوسة المكونات هي:

3 أكواب من السميد.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

علبة من الزبادي.

5 معالق كبار من السمن.

ربع كوب من جوز الهند.

2 كوب من الشربات.

مقادير القشطة

كوب من الحليب.

ملعقتين من السكر.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير