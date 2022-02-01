إزالة شيب الشعر المبكر نهائياً بملعقة قرنفل واحدة استعيدي شبابك وانسي الشعر الأبيض

القرنفل من الأعشاب الطبيعية المعروف بفوائدة الصحية المذهلة وفي الآونة الأخيرة تم استخدامه للتخلص من الشيب بشكل نهائي بدلا من استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفي بعض الأحيان يظهر الشيب في سن مبكر خاصة بعد عمر العشرين وبالتالي يكون مزعج للغاية واليوم نقدم لكم خلطة القرنفل للتخلص من الشيب نهائيا فتابعونا.

علاج الشيب بالقرنفل

المكونات:

نصف كوب زيت سمسم.

ربع كوب زيت قرنفل.

2 ملعقة من أي كريم مرطب.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب من نبات الخردل.

طريقة التحضير والاستخدام:

في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات السابقة ونخفق جيدا للحصول على مزيج ناعم ومتجانس ثم نغسل الشعر. بالماء والشامبو للتخلص من أي زيوت أو شوائب عالقة به ثم يقسم الشعر إلى 4 أجزاء ويوضع المزيج بداية من الجذور وحتى الأطراف. يترك لمدة ساعتين مع تغطية الشعر ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا.

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب

المرمية والقرنفل:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من نبتة الميرمية.

كوب من الشاي المغلي.

كوب من الماء.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت القرنفل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بطحن الميرمية والقرنفل حتى تصبح بودرة ثم يوضع في وعاء ويضاف إليهم ونذوب على نار متوسطة ونتركها حتى الغليان. بعد ذلك نقوم بعجن جميع المكونات مع بعض للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف. يترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

2. زيت جوز الهند مع القرنفل:

المكونات:

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت القرنفل.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: