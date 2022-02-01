طريقة تحضير شاورما اللحمة السورية متل المطاعم بأطيب نكهة. #شاورما

الشاورما تعد أكلة لذيذة جدًا حيث تنال اعجاب الكثير من الناس في مختلف البلاد ولكل بلد طرق مختلفة في تحضير أكلاتها بإضافة توابل ومحليات خاصة بها لإبداء طعم شهي ورائع، واليوم نقدم طريقة تحضير شاورما اللحم من المطبخ السوري وعلى الطريقة الحلبية والتي تستند في تحضيرها على اللحم كمكون رئيسي مع إضافة بعض الخضروات التي تعطي طعمًا رائعًا، وأيضا يتم وضع لمسات مميزة لإعطاء أطعم النكهات عن طريق إضافة العديد من التوابل مع الصوصات المميزة.

المكونات اللازمة لتحضير شاورما سورية بطعم شهي.

نقوم بإحضار مايقدر بنصف كيلو من اللحم ويكون نوعه كندوز ويتم تجهيزه بتقطيعه إلى قطع صغيرة. لإضافة طعم لا يقاوم نقوم بإحضار ربع كيلو من لية الخروف. نجهز مقدار ثلث كوب من نوع زيت نباتي متوافر. ونحضر مجموعه من البهارات لكل نوع منها ملعقة صغيرة واحدة وتشمل هذه البهارات الثوم والبصل البودر، الملح وورق اللوري، فلفل إسود وحبهان وبابريكا، وكسبرة ناشفة وقرفة وجنزبيل مع وجود خليط مميز من البهارات السبع، واضافة ملعقة كبيرة من صوص المستردة ومقدار ضئيل جدًا من السكر، نصف كوب خل، خبز سوري. بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح صغيرة. مقدار ثمرتين من الفلفل الأخضر الرومي. مقدار حبتين من الفلفل الألوان بألوان مختلفة. ثمرتين طماطم وتقطيعهم قطع صغيرة. القليل من أعواد البقدونس المفرومة جيدًا. خبز سوري.

كيفية تحضير الشاورما والحصول عل طعم شهي.