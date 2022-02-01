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عمر شويل - جدة الكريم السحري لتبييض الوجه وشد البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي، وصفة اليوم هي تحضير الكريم الخارق الفعال في تبييض الوجه وشد البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي، إليكي سيدتي طريقة تحضير كريم مضاد للشيخوخة في المنزل حيث أنه يكافح علامات الشيخوخة ويفتح بشرة الوجه، كذلك يزيل التصبغات والبقع الداكنة لتفتيح البشرة و القضاء نهائياً على التجاعيد.

الكريم السحري لتبييض الوجه وشد البشرة

يتكون الكريم السحري من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

8 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.

قشور برتقال.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين ه ويمكنك استبداله بكبسولات فيتامين ه.

طريقة تحضير الكريم وكيفية تطبيقه

في وعاء ضع مقدار الأرز ثم أضف إليه مقدار الماء الساخن ثم امزج قليلاً، ومن جانب آخر جفف قشور البرتقال ثم اطحنها في المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق قشر البرتقال الناعم، ثم أضف إلى الأرز والماء مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال، ثم نمزج المكونات جيداً وبعد ذلك أغلق الوعاء جيداً بغلاف بلاستيكي أو بغطاء، واتركيه لينقع المكونات في مكان جاف ودافئ في درجة حرارة الغرفة وتركه طوال الليل لمدة 12 ساعة تقريباً.

بعد مرور الوقت ضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ليتم خلط المكونات جيداً وبعد الخلط قم بترشيحه بقطعة قماش أو مصفاة، ثم اسكب الخليط في قدر وارفعه على الموقد لمدة 10 دقائق حتى يطهى المزيج على نار هادئة، بعد ذلك اترك الخليط لمدة دقيقتين حتى يبرد ثم أفرغه في وعاء مناسب ويضاف إليه زيت اللوز الحلو، مع إضافة جل الألوفيرا وزيت فيتامين ه ثم امزج المكونات جيداً والآن لدينا كريم مضاد للشيخوخة ومبيض للبشرة.

طريقة إستخدام الكريم السحري

احتفظي بهذا الكريم في جرة زجاجية نظيفة وهناك طريقتان لاستخدام هذا الكريم، في الطريقة الأولى يمكنك تطبيق هذا الكريم على بشرتك كل مساء قبل الذهاب إلى النوم، طبقيه على بشرة الوجه والرقبة ودائرة العينين ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقتين واتركيه على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك ورطبيها أما الطريقة الثانية يمكنك تطبيق هذا الكريم على بشرة الوجه والرقبة، ثم اتركيه على بشرتك لمدة ساعة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وبعدها رطبي بشرتك بزيت أو كريم مرطب.