بدون ماء طريقة جديدة ومبتكرة لسلق الكرنب وتقطيعه بسرعة الصاروخ وبدون تعب

تواجه الكثير من السيدات مشكلة في سلق الكرنب في الماء، ومن الرائحة التي تخرج من سلق الكرنب على الرغم من أنهم لا يمكنهم الاستغناء عن تحضير محشي الكرنب خاصة في فصل الشتاء وفي العزائم أيضًا لذلك يبدأون في البحث عن طرق بديلة لتسوية أوراق الكرنب بدون سلق وبالفعل يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها سلق الكرنب بدون ماء وذلك ما يتم عرضه في السطور القادمة.

الطريقة الأولى في سلق الكرنب بدون ماء

يتم سلق الكرنب بدون ماء من خلال خطوات بسيطة يمكن اتباعها وهذه الخطوات هي

في البداية يتم إحضار الكرنب وتقطيع أوراقه.

نأخذ أوراق الكرنب ونغسلها بالماء الجاري للتخلص من الأتربة الموجودة به بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود بعض قطرات الماء على الأوراق.

توضع الأوراق فوق بعضها في وعاء فارغ لا يوجد بها ماء نهائيًا.

يوضع هذا الوعاء على النار المنخفضة ونتركها لمدة عشرة دقائق تقريبًا.

لابد أن يكون الوعاء محكم الغلق حتى لا يتم تسريب البخار من الوعاء لأن أوراق الكرنب سوف تنضج على البخار.

يرفع الوعاء من على النار بعد مرور هذه المدة ونجد أن أوراق الكرنب قد نضجت وفي حالة إذا كنت تريد نضجها أكثر من ذلك يمكن أن نتركها فترة أطول.

الطريقة الثانية في سلق الكرنب بدون ماء

هذه الطريقة تحتاج إلى وجود ميكرويف في المطبخ إذا كان لديك ميكرويف يمكنك سلق الكرنب في أسرع وقت ممكن وبكل سهولة وذلك كالآتي