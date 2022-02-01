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عمر شويل - جدة في دقيقتين تنظيف الممبار بسرعة وبدون مجهود وبطريقة سهلة ومبتكرة متخطرش على بالك - ثقفني
يعتبر الممبار من الأكلات المفضلة لجميع الأشخاص وذلك لأنه له مذاق لذيذ وشهي للغاية لكن تجد جميع النساء صعوبة في تنظيفه ويشعرون بالملل لأنه يحتاج وقت طويل في عملية التنظيف وغالبًا لم يتم الوصول إلى درجة التنظيف التي تحتاجها جميع النساء وتظهر به أيضًا رائحة كريهة وغير مستحبة لذلك يبحثون عن طرق تساعدهم على تنظيفه يكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن.
طريقة تنظيف الممبار
يجب اتباع الخطوات التالية بكل دقة للحصول على أفضل طريقة لتنظيف الممبار في أسرع وقت ممكن وهذه الطريقة كالآتي
- في البداية يتم غسل الممبار جيدًا، وتقطيعه قطع صغيرة لكي يمكن تنظيفه بكل سهولة.
- يتم التخلص من الدهون الموجودة به باستخدام السكين مع توخي الحذر بعدم تقطيع الممبار.
- يتم تحضير محلول النقع مكون من الخل والملح وبيكربونات الصوديوم.
- يوضع الممبار في هذا المحلول لمدة نصف ساعة وبعدها يتم إخراجه منه ويشطف تحت الماء.
- يتم قشط الطبقة الخارجية من الممبار بإستخدام سكين حاد للتخلص من أي زوائد موجودة به.
- يوضع الممبار في محلول الدقيق والخل والملح ويتم فركه جيدًا للتخلص من الشوائب الموجودة به.
- يشطف الممبار مرة أخرى تحت صنبور المياه الجاري ويقلب تحت المياه على الجهة الأخرى لكي يتم تنظيفها.
- يوضع الممبار مرة أخرى في محلول الملح والخل وبيكربونات الصوديوم ويترك حتى يتم التخلص من جميع الشوائب الموجودة به.
- بعد ذلك يتم قشط الجهة الأخرى بالسكين أيضًا للتخلص من الطبقة السطحية البنية اللون.
- توجد طريقة أخرى لقشط الطبقة الخارجية بدلًا من السكين وهي غطاء زجاجة مفرغ من المنتصف ويتم إدخال الممبار من ناحية، وإخراجها من الناحية الأخرى لتتخلص من كل ما يتواجد بها.
- يوضع الممبار في محلول الدقيق والملح والخل مرة أخرى ويتم فركه جيدًا حتى التأكد من أنه أصبح ناصع البياض.
- يشطف الممبار مرة أخرى بالماء الجاري.
- يوضع الممبار في وعاء نظيف ويوضع عليه عصير الليمون ويترك فيه حوالي نصف ساعة للتخلص من الرائحة الغير مستحبة الموجودة به.
- في النهاية يشطف بالماء مرة أخرى ويقلب على الجهة الأخرى تحت المياه الجارية مرة أخرى.
- يغسل بالماء مرة أخيرة وبذلك يكون جاهز للحشو.
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