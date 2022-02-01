نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير صوص الشوكولاته الاقتصادي من المنزل لتزين الحلويات و الكيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد صوص الشوكولاتة من أحب و أفضل الصوصات اللذيذة التي يتم استخدامها كثيرًا في عالم الحلويات، فأصبح صوص الشوكولاتة من أهم الأشياء التي لابد من توافرها في جميع المنازل لأنه أصبح مكون أساسي في تحضير الحلويات فهو يعطي للطعام مذاق خاص و مميز جدًا، حيث يتم استخدام صوص الشوكولاتة فى تزيين الكيك والحلويات، فهناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير صوص الشوكولاتة ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة اقتصادية و سهلة جداً لعمل الصوص من المنزل.

مكونات صوص الشوكولاتة الاقتصادي

حرصنا اليوم من خلال هذا المقال أن نقدم طريقة سهلة و سريعة واقتصادية جدًا لتحضير صوص الشوكولاتة من المنزل بعد الآن لن تحتاجي إلى شراء الصوص من الخارج وتوفير المال، مكونات وصفتنا هي:

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة

نصف كوب من الحليب.

3 معالق كبيرة من الكاكاو البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي

كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا اقتصادية و متوفرة في جميع المنازل، و كما ذكرنا لكم هناك طرق عديدة لتحضير صوص الشوكولاتة، وهذه الطريقة سهلة وسريعة جدًا الطريقة هي:

يفضل أن نقوم بنخل السكر والكاكاو و القهوة قبل البدء في التحضير.

بعد ذلك نقوم بخلط السكر مع القهوة و الكاكاو جيدًا لكى يسهل ضربهم.

ثم نأتي بخلاط الكهربائي و نضع بداخله الحليب و خليط الكاكاو بالسكر.

نضرب المكونات في الخلاط الكهربائي.

ثم نضيف مقدار القهوة سريعة الذوبان و الفانيليا.

نستمر في ضرب المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يختلط كافة المكونات و يصبح القوام كريمي.

ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج على شكل خيط رفيع جداً مع الضرب المستمر.

ستلاخظين ان قوام صوص الشوكولاتة أصبح ناعم وكريمي.

وقفي الضرب وستلاحظين أن الصوص أصبح قوامه ناعم وكريمي مثل الجاهز و أحلى بكثير.

ثم نقوم بإضافة الصوص في برطمان نظيف ومعقم ونغلق عليه جيدًا لكى لا يصله الهواء ونضعه في الثلاجة.

يمكننا أستخدام الصوص بتزين الكيك و الحلويات.

صوص الشوكولاتة البيضاء

سنقدم لكم طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء من المنزل بمكونين اثنين فقط، المكونات هي:

كوب من الشوكولاتة البيضاء المبشورة.

ربع كوب من الكريمة السائلة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير هذا الصوص لا تحتاج سوي 10 دقائق فقط، فهو من الصوصات السريعة جدًا ولا تحتاج مكونات كثيرة، طريقة التحضير هي: