بتتبيلة أول مرة تدوقيها أعملي الدجاج المشوي على الفحم بطريقة أشهر المطاعم وبريحة جنان

يعد الدجاج من الأكلات المهمة التي تمد الجسم بالفيتامينات والبروتينات الطبيعية المفيدة لصحة الجسم، وهى من اهم الاكلات التى يعشقها الأطفال والكبار لحقتها وسهولة طهيها، ويحضر الدجاج بطرق عدة منها المسلوق و المحمر بالسمن والمشوي على الفحم وهو ما نتحدث عليه الآن هو طريقة اعداد الدجاج على الفحم بطريقة سهلة وغير مكلفة.

طريقة تحضير الدجاج على الفحم

المقادير:-

دجاجة كاملة مقطعة إلى نصفين.

شرائح بطاطس وجزر وكوسة وباذنجان.

مقادير التتبيلة:-

عصير ليمونة واحدة.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة كركم.

نصف ثمرة ثوم مفروم.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

نقوم بغسل ونقع الدجاج في محلول مكون من ملح وخل ودقيق وماء وتترك لمدة ٣٠ دقيقة ثم تغسل بالماء الجاري.

ناخذ قطع الدجاج وندق عليها بمطرقة المطبخ من كل الجهات.

نقوم بتحضير بولة واسعة نضع فيها الليمون والملح والفلفل والكزبرة والكركم والثوم المفروم والبصل المفروم ونقلب جيدا.

ثم نقوم بإضافة الدجاج إلى التتبيلة وتترك ليلة كاملة في الثلاجة.

في اليوم التالي نقوم بتحضير شواية فحم ونقوم بإشعالها حتى تسخن ونضع عليه الدجاج المتبل.

تترك على الفحم لمدة ١٥ دقيقة لكل وجه حتى تاخذ لون ذهبي.

وتترك حتى تنضج تماماً من الجانبين.

نقوم بوضع قطع الخضار على الفحم لتشوي مع الدجاج.

بقدم الدجاج ساخنا في طبق التقديم مع شرائح الخضار المشوى.

تقدم بجانبها الارز وسلطة خضراء وسلطة طحينة.

طريقة عمل البانيه المشوى على الفحم:-

المقادير:-

نصف كيلو قطع صدور دجاج.

ملعقة ملح .

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة بهارات.

ملعقة بابريكا.

عصير ليمون.

خل.

طريقة التحضير:-