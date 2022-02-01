سر جمال وبياض اليابانيين بمكون معجزة لتبييض الوجه وتوريد الخدود وإزالة الأسمرار مهما كان

تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي تعمل الغالبية العظمى من الفتيات على الإهتمام بها لأن البشرة البيضاء تعد مصدر جمال وجاذبية أي فتاة، وتوجد هناك بعض المشكلات التي تعاني منها الفتيات وهي مشكلة عدم توحد لون البشرة وإسمرار لون الجلد وظهور حب الشباب تحت الجلد كل هذه المشكلات تعمل على إصابة العديد من الفتيات بالضيق والتعب النفسي وتجعلهم هذه المشكلة لا يتمتعون بالحياة ولا يتمتعون بالسعادة، وتحلم العديد من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء وجذابة بالإضافة إلى أن هؤلاء الفتيات يحلمون للوصول إلى خدود حمراء حتى تعطي إليهم إطلالة جذابة ورائعة.

ويعتقد هؤلاء الفتيات أن للوصول إلى هذه البشرة عليهم بالذهاب إلى مراكز مستحضرات التجميل التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض المواد الكيميائية والأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة وكذلك تعمل على إحمرار الخدود ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تعمل على إجهاد البشرة نتيجة لأن هذه الأجهزة من أكثر الأشياء التي لا تتحملها البشرة لذلك علينا بأن نتجنب هذه الإستخدامات، ويقوم البعض الآخر من الفتيات بإستخدام الماسكات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد لذلك للمحافظة على بشرتنا علينا بأن نقوم بإستخدام الإستخدامات الصحية على البشرة.

مكونات خلطة لتفتيح البشرة وخدود حمراء

ملعقتان إثنان صغيرتان فقط من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير