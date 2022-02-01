نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جمال وبياض اليابانيين بمكون معجزة لتبييض الوجه وتوريد الخدود وإزالة الأسمرار مهما كان في المقال التالي
تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي تعمل الغالبية العظمى من الفتيات على الإهتمام بها لأن البشرة البيضاء تعد مصدر جمال وجاذبية أي فتاة، وتوجد هناك بعض المشكلات التي تعاني منها الفتيات وهي مشكلة عدم توحد لون البشرة وإسمرار لون الجلد وظهور حب الشباب تحت الجلد كل هذه المشكلات تعمل على إصابة العديد من الفتيات بالضيق والتعب النفسي وتجعلهم هذه المشكلة لا يتمتعون بالحياة ولا يتمتعون بالسعادة، وتحلم العديد من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء وجذابة بالإضافة إلى أن هؤلاء الفتيات يحلمون للوصول إلى خدود حمراء حتى تعطي إليهم إطلالة جذابة ورائعة.
ويعتقد هؤلاء الفتيات أن للوصول إلى هذه البشرة عليهم بالذهاب إلى مراكز مستحضرات التجميل التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض المواد الكيميائية والأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة وكذلك تعمل على إحمرار الخدود ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تعمل على إجهاد البشرة نتيجة لأن هذه الأجهزة من أكثر الأشياء التي لا تتحملها البشرة لذلك علينا بأن نتجنب هذه الإستخدامات، ويقوم البعض الآخر من الفتيات بإستخدام الماسكات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد لذلك للمحافظة على بشرتنا علينا بأن نقوم بإستخدام الإستخدامات الصحية على البشرة.
مكونات خلطة لتفتيح البشرة وخدود حمراء
- ملعقتان إثنان صغيرتان فقط من الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من ماء الورد.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة فقط من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- عليكي أولا بغسل بشرتك بالماء البارد وبالغسول المناسب.
ثم أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به الكركم مع زيت جوز الهند مع عصير الليمون مع ماء الورد وقومي بتقليب هذه المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد دمج وتجانس هذه المكونات قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على بشرتك واتركيها لمدة من خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر ثم نشفيه جيدا وسوف تحصلين على بشرة بيضاء وجميلة عند إنتظامك على هذه الوصفة.
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