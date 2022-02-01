ابتسامة جذابة كنجوم هوليوود بخلطة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار وجعلها كاللؤلؤ

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من وجود علامات في الأسنان ومنها إصفرار الأسنان وتراكم طبقات الجير التي تجعل مظهر الأسنان غير مقبول، وتوجد هناك العديد من الطرق التي تعمل على التخلص من طبقات الجير المتراكمة وظهور الأسنان بشكل جيد ومقبول، حيث تعتبر الأسنان البيضاء هي التي تعطي المظهر الجميل الجذاب لأي فتاة لأنه يعطي لها ثقتها بنفسها عند إبتسامتها أو تناول الطعام لذلك تعتبر مشكلة إصفرار لون الأسنان تجعل أي فتاة تصاب بالضيق والتعب النفسي والإحراج وقد ينتج إصفرار لون الأسنان وتراكم طبقات الجير نتيجة عدم الإهتمام بنظاقة الأسنان.

لذلك علينا بأن نعمل على الإهتمام بأسناننا والمحافظة عليها حتى تبدو بشكل جميل وجذاب، وتعتبر من أكثر الطرق التي تلجأ إليها العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة أنهم يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة المتخصصة التي تعمل على التخلص من طبقات الجير نهائيا ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن ومكلفة جدا، وتحلم العديد من الفتيات للوصول إلى أسنان بيضاء مثل الثلج والتمتع بحياتهم وللوصول إلى هذه الأسنان عليهم بإستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تحقيق كل ماتحلمين به في أقل وقت ممكن.

مكونات عمل خلطة لتبييض الأسنان والتسوس

ملعقتان إثنان صغيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة فقط عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة واحدة من الفحم المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير