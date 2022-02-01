تطويل الشعر وإزالة القشرة بمكون سحري منزلي لشعر كثيف وطويل للركب خالي من القشرة تماماً

يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تعطي للمرأة الجمال والجاذبية التي تحلم بها نتيجة لأنه يمثل سر جمال الفتيات ومصدر لجاذبيتهم، وبالرغم من ذلك توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها مشكلة التقصف ومشكلة خشونة الشعر وعدم إطالته بالإضافة إلى وجود وتراكم القشرة به حيث تجعله يبدو بشكل غير مرغوب لجميع الفتيات الذين يعانون منه وتوجد هناك العديد من الطرق التي تعمل على علاج مشكلات الشعر والتي يلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات ومنها الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأدوات التي تعمل على إطالة الشعر.

ولكن هذه الإستخدامات تعتبر من الإستخدامات الضارة بالمخ واليت تسبب العديد من المشكلات به بالإضاقة إلى لجوء البعض من الفتيات إلى إستخدام الشامبو الذي يعمل على القضاء على القشرة نهائيا حيث تعتبر هذه المواد على تلف الشعر بدرجة كبيرة بالإضافة إلى تساقطه وجعله يظهر بشكل غير مقبول لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام كل هذه الطرق الضارة، حيث توجد هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل على القضاء على القشرة المتواجدة بالشعر.

مكونات خلطة لإطالة الشعر والتخلص من القشرة

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الأرز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير