جربيها فورا.. عجينة بيتزا العشر دقائق الرائعة كالمطاعم هشة وخفيفة كالقطن فى 10 دقائق مش هتشترى الجاهزة تانى

جربيها فورا.. عجينة بيتزا العشر دقائق الرائعة كالمطاعم ، تعتبر بيتزا العشر دقائق من أفضل العجائن الذي تحتاج لها كل ربة منزل تحب القيام بتحضير أنواع عديدة من المعجنات والمخبوزات المختلفة اللذيذة والشهية، كما أن الجميع يحب تناول البيتزا بكل أنواعها المتنوعة وهذا يجعل العديد من أفراد الأسرة يضطرون لطلب البيتزا من المحلات المتخصصة في تحضيرها، وهذا يكلف كثير من المال لذلك تبحث معظم ربات المنازل عن طرق تساعدها على تحضير عجينة البيتزا في 10 دقائق وهذا ما سنوضحه إليكم في السطور القادمة.

جربيها فورا.. عجينة بيتزا العشر دقائق الرائعة كالمطاعم

نقدم إليكم واحدة من أسهل طرق تحضير البيتزا كما أنها من اسهل الطرق الذي يمكن لكل ربة منزل الاعتماد عليها واستخدامها ومنها ما يلي:

عمل عجينة بيتزا العشر دقاق بطريقة سالي فؤاد

هي من الطرق التي تعتمدها بعض سيدات المنزل وتحتاج إلى وجود هذه المقادير:

المقادير:

1 كيس دقيق متعدد الاستخدامات.

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب ماء فاتر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة لبن بودرة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة مايونيز.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار وعاء عميق ونظيف ضعي به الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن البودرة وقلبي المكونات مع بعضها.

تترك المكونات مع بعضها قليلاً لتتخمر وبعد ذلك يضاف البيض والخل والمايونيز وقلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد.

تغطى العجينة وتترك حتى تتخمر وترتاح بعدها تأتين بالعجينة وضيفي لها الفلفل الأسود أو الفانيليا.

يتم عجن المكونات مع بعضها لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية .

. ثم على سطح صلب يتم رش القليل من الدقيق وابدئي في فرد العجينة وبعد تشكيل العجينة بالطريقة التي ترغبين بها يتم تركها حتى تتخمر مرة أخرى.

قومي بخفق صفار البيض مع 4/1 كوب من الحليب وقليل من الفلفل الأسود وابدئي في دهن وجه العجينة بهذا الخليط ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

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