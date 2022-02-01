طريقة عمل شوربة الخضار على أصولها بمكونات صحية ولذيذة وبطعم أول مرة تدقيها

تعتبر الشوربة من المقبلات التى لا تخلو منها أي مائدة ولا اى وجبة، وتعد الشوربة من أهم الوجبات الوردى تمد الجسم بالطاقة وتعطي احساس بالشبع، وتعالج أيضا نزلات البرد والكحة عند الأطفال لاحتوائها على فيتامين سي والبروتينات المفيدة لصحة الجسم لأنها تنتج عن اللحم أو الدجاج وهما غنيان بالبروتينات والكالسيوم، حيث تعد الشوربة بأكثر من طريقة منها شوربة لسان العصفور، شوربة الشعيرية، شوربة البصل، شوربة الخضار وهذه ما نقوم بتحضيرها اليوم.

طريقة تحضير شوربة الخضار:-

المقادير:-

ربع كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من الكوسة.

ربع كيلو من البازلاء.

ربع كيلو من الجزر.

ربع كيلو من الفاصوليا الخضراء.

ثمرة بصل.

قطع من البروكلي.

كرفس.

مرقة دجاج أو لحم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع صغيرة من الفلفل الأسود.

ورقة لورا.

ربع ملعقة حبهان مطحون.

طريقة التحضير:-

نقوم بتقشير الخضار وغسله جيدا وتقطيعه إلى مكعبات صغيرة الحجم.

في وعاء على النار نضع المرقة ونضيف إليها الخضروات المقطعة والتوابل.

نتركها على النار حتى تمام النضج.

ونقدم في أطباق التقديم مع شرائح ليمون.

طريقة تحضير شوربة الخضار مع لسان العصفور:-

المقادير:-

ربع كيلو من الكوسة.

ربع كيلو من الجزر.

ربع كيلو من البطاطس.

كرفس.

كوب من لسان العصفور.

٢ ملعقة سمنة أو زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

كارى.

زعتر مجفف.

مرق دجاج او لحم.

طريقة التحضير:–

فى وعاء على النار نضع الزبدة ولسان العصفور ونقلب جيدا حتى يحمر لسان العصفور.

نضع كمية مناسبة من مرقة الدجاج أو اللحم وتضاف إليها الخضروات والتوابل ونقلب جيدا

تترك على النار حتى تستوي جميع المكونات.

تقدم ساخنة كوجبة أساسية.

طريقة شوربة الخضار بالكريمة:-

المقادير:-

كوب من البطاطس المكعبات.

كوب من البزلاء.

كوب من الجزر المكعبات.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

ثمرة بصل.

٢ فص ثوم مفروم.

كوب من كريمة الطهي.

٢ ملعقة دقيق.

٢ ملعقة زيت زيتون.

ملح.

فلفل.

مرقة لحم او دجاج.

طريقة التحضير:-