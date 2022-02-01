طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة زي المطاعم في البيت

تعد وجبة الفراخ الكنتاكي من أفضل وأسهل الوجبات السريعة والمفيدة لجسم الأنسان، وحيث أنها من الوجبات التي لا تحتاج للكثير من الوقت، كما تتميز وجبة الفراخ الكنتاكي بإنها خفيفة على المعدة وشهية للغاية وتعد فراخ كنتاكي من الوجبات المفضلة عند جميع الأشخاص وخاصة الصغار، وحيث تسعي معظم ربات المنزل إلى تحضيرها لأطفالها بدلاً من شرائها من الخارج، يتم تحضير وجبة الفراخ الكنتاكي في المناسبات أو العزومات أو في العشاء أو في التنزة في الخارج، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفراخ الكنتاكي المقرمشة بطريقة سهلة ومحببة بمكونات بسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل فراخ الكنتاكي المقرمشة

المكونات:

فراخ واحدة مقطعة إلى قطع صغيرة .

عدد كوب واحد من الدقيق الأبيض .

عدد كوب واحد من البقسماط المطحون .

عدد من ثمرة البصل المفرومة الناعم .

عدد أثنين من البيض .

ربع كوب من الكورن فليكس .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود .

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون .

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

ملعقة صغيرة من القرفة .

ملعقة صغيرة من الكاري .

ملعقة صغيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

أثنين ملعقة من الخل الأبيض .

القليل من الزيت النباتي للتتبيلة .

كمية من الزيت للقلي .

طريقة التحضير :