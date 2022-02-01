أسرار عمل الباذنجان المخلل في البيت بأفضل تتبيلة وألذ مذاق 

تعتبر المقبلات جزءاً رئيسياً من طاولة الطعام وتُقدم إلى جانب جميع الوجبات وفي مختلف المناسبات ولهذا تحرص النساء دوماً على تواجدها في البيت بشكل دائم، وتتعدد أنواعها وأشكالها كثيراً ومنها المخللات والطحينة والسلطة والخضروات وغيرها ولكن يبقى الباذنجان المخلل بتتبيلته المتميزة أشهر المقبلات وفواتح الشهية التي تُقدم على مائدة الطعام العربية نظراً لمذاقه الرائع ونكهته الخاصة، ويتم تقديمه إلى جانب العديد من الأكلات والوجبات بشكل دائم، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت وأهم أسرارها التي تضمن لك أفضل مذاق وتتبيلة.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

يعتمد نجاح وصفة الباذنجان المخلل على إعداد التتبيلة بشكل صحيح وخلط مكوناتها جيداً حتى تصبح مثل الذي يتم تحضيرها في المطاعم، ولهذا يجب عليكم قراءة السطور التالية للتعرف على أفضل طريقة لإعدادها في المنزل.

المكونات

نصف كيلوغرام من الباذنجان.

ثمانية فصوص من الثوم مهروس.

ملعقتين كبيرتين من الكمون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

كوب من عصير الليمون.

خمسة قرون مفرومة من الفلفل الأحمر.

أربعة أكواب من الماء الساخن.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح.

كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كأس من الزيت.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم

لن تقومي بعد اليوم بشراء المقبلات الجاهزة من المحال التجارية أو المطاعم وذلك بعد أن تتعرفي على طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة وفي وقت سريع.