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عمر شويل - جدة طريقة عمل أم علي بالجلاش والقشطة والمكسرات في البيت - ثقفني
تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص ونظراً لطعمها الشهي ولذيذ والمختلف وكما تتميز أيضاً بقيمة غذائية عالية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مثل البروتينات والمعادن والسكريات وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بالجلاش والقشطة والمكسرات بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات غير مكلفة أيضاً في المنزل من خلال هذا المقال.
طريقة عمل أم علي بالجلاش والقشطة والمكسرات
المكونات:
- واحد كيلو جرام من عجينة الجلاش.
- كوب واحد من القشطة.
- كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
- كمية مناسبة من المكسرات المشكلة.
- أثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة.
- مقدار ثلاث أكواب من اللبن السائل.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي في البداية بتقطيع الكيلو جرام من الجلاش إلى قطع مربعة الشكل بحيث تكون القطع صغيرة في الحجم متساوية أيضاً.
- الخطوة الثانية قومي بعملية قلي قطع الجلاش في الزيت أو الزبدة أو السمن النباتي حسب الرغبة ثم بعد ذلك صفي قطع الجلاش من الزيت جيداً على الورق المخصص لامتصاص الزيت أو المناديل الورقية العادية ثم بعد ذلك قومي بسكب ثلاث أكواب من اللبن السائل في داخل وعاء مناسب وبعد ذلك ضعي الوعاء على النار حتى يتم الغليان تماماً وبعد ذلك ضيفي أثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة وكوب واحد من السكر الأبيض الناعم وبعد ذلك يضاف إليهم كوب واحد من القشطة.
- الخطوة الثالثة ضيفي إليهم الجلاش والمكسرات المشكلة حسب الرغبة لمدة عدة دقائق ثم ارفعيه من على النار ثم أسكبي المزيج في داخل وعاء مناسب بحيث يكون يتحمل للحرارة ومن ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد ذلك قومي بإدخال الوعاء في الفرد بحيث يكون الوعاء في منتصف الفرن وبعد ذلك قومي بإخراج الوعاء من الفرن بعد أن يكتسب اللون الذهبي ثم ضيفي إلى حلوى أم علي الشربات ثم زيني أم علي بكمية مناسبة من جوز الهند والمكسرات المطحونة.
- وبعد ذلك أصبحت حلوى أم علي جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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