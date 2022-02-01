طريقة عمل أم علي بالجلاش والقشطة والمكسرات في البيت

‏تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص ونظراً لطعمها الشهي ولذيذ والمختلف وكما تتميز أيضاً بقيمة غذائية عالية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مثل البروتينات والمعادن والسكريات ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بالجلاش والقشطة والمكسرات بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات غير مكلفة أيضاً في المنزل من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل أم علي بالجلاش والقشطة والمكسرات

المكونات:

واحد كيلو جرام من عجينة الجلاش .

كوب واحد من القشطة .

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم .

كمية مناسبة من المكسرات المشكلة .

أثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة .

مقدار ‏ ثلاث أكواب من اللبن السائل .

طريقة التحضير :