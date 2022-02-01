نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
بسكويت الزبدة من الوصفات المميزة لدى الكثير من الأمهات فهي وصفة بسيطة للغاية وهذا النوع من البسكوت قد يناسب أفراد العائلة كوجبة عشاء خفيفة أو تتناول في الصباح مع كوب دافئ من الشاي أو النسكافيه، كما إنها وجبة خفيفة ورائعة في منتصف الليل أيضًا ولن تتسبب لك في أي قلق أو خوف ولذا سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة بالتفصيل بكل سهولة دون بذل الكثير من الوقت أو الجهد، وكل ما عليك فعله هو إحضار المكونات التي سنقوم بطلبها في المقال فهي رخيصة الثمن ويمكن أن تكون متواجدة لديكي في منزلك وهذا سيوفر لك ثمن شراءها، بالإضافة إلى اتباع جميع الخطوات بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة جيدة ومذاق محبب لكي لمعرفة المزيد تابعونا.
مكونات بسكويت الزبدة
قبل بداية صنع بسكويت الزبدة ولكي ينجح معكي في الصنع عليك أن تكوني شديدة الدقة في قياس المقادير اللازمة لصنعه، ولذا سنقدم لكي المقادير المطلوبة لتحضريها، وهي:
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض لجميع الأغراض.
- نصف ملعقة من الملح.
- 2/3 كوب زبدة الباردة.
- ربع كوب من اللبن البودر.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من اللبن الدافئ.
- ملعقة بيكنج بودر.
طريقة تحضير بسكويت الزبدة
- أولا: نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء حتى يصبحوا متجانسين.
- ثانيا: بوضع الزبدة بالخلاط الخاص بالمعجنات ثم نقوم بوضع اللبن الدافئ واخلطيهم جيدا معًا وضعي بعد ذلك اللبن البودرة واخلطيهم مرة أخرى.
- ثالثا: قومي بتقليب العجين على مكان مسطح عليه دقيق حتى تصبح ناعمة.
- رابعا: افردي العجينة كشكل مستطيل ثم قطع من المنتصف بالطول وتقطع بالعرض إلى 4 قطع حتى تشكل 8 قطع بسكويت مستطيلة.
- خامسا: قومي بوضع قطع البسكويت على صينية.
- سادسا: ادهني سطح البسكويت بالزبدة وسخني الفرن إلى 450 درجة ثم أخرجيه من الفرن بعد ربع ساعة أو حتى يصبح لونها بني فاتح.
- سابعا: قومي بإحضار طبق مسطح ومناسب وضعي فيه البسكويت الخاص بك وقدميه لضيوفك وأطفالك بجانب كوب من الشاي بالحليب واستمتعوا بقضاء عطلة جميلة مع العائلة وبألف هنا وشفا.
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