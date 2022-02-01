طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل بكل سهولة

بسكويت الزبدة من الوصفات المميزة لدى الكثير من الأمهات فهي وصفة بسيطة للغاية وهذا النوع من البسكوت قد يناسب أفراد العائلة كوجبة عشاء خفيفة أو تتناول في الصباح مع كوب دافئ من الشاي أو النسكافيه، كما إنها وجبة خفيفة ورائعة في منتصف الليل أيضًا ولن تتسبب لك في أي قلق أو خوف ولذا سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة بالتفصيل بكل سهولة دون بذل الكثير من الوقت أو الجهد، وكل ما عليك فعله هو إحضار المكونات التي سنقوم بطلبها في المقال فهي رخيصة الثمن ويمكن أن تكون متواجدة لديكي في منزلك وهذا سيوفر لك ثمن شراءها، بالإضافة إلى اتباع جميع الخطوات بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة جيدة ومذاق محبب لكي لمعرفة المزيد تابعونا.

مكونات بسكويت الزبدة

قبل بداية صنع بسكويت الزبدة ولكي ينجح معكي في الصنع عليك أن تكوني شديدة الدقة في قياس المقادير اللازمة لصنعه، ولذا سنقدم لكي المقادير المطلوبة لتحضريها، وهي:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض لجميع الأغراض.

نصف ملعقة من الملح.

2/3 كوب زبدة الباردة.

ربع كوب من اللبن البودر.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من اللبن الدافئ.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة