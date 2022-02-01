أسهل طريقة لحضير بسكويت البرازق السوري بمذاق رائع وشهي

يعتبر المطبخ السوري من المطابخ المميزة في تحضير المعجنات والوجبات المختلفه التي تختلف تماماً عن باقي الوجبات في المطابخ العربية ولا شك في اكتسابها ثقة وانتشار كبير حول العالم، ويمكن أن يتم تغيير بعض مسميات الطعام بالنسبة للمطبخ السوري عند مقارنتها وجبات أخرى مشابهة في المطابخ الأخرى خاصةً عند إعداد المعجنات ومن ضمن المعجنات التي تشتهر لديهم بشكل كبير هي بسكويت البرازق والذي يعتبره البعض نوع من الحلويات نظراً لأنه يتسم ببعض المكونات التي تجعل مذاقه حلو وتشبه الكعك نوع الماء ولكنها رقيقة وتتميز بالمذاق الحلو نظراً لاحتوائها على المكسرات الخارجية التي يتم تغطية البسكويت البرازق بها مثل السمسم والفول السوداني وغيرهم من المكسرات الأخرى وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت البرازق المقرمش

مكونات التحضير:

كوب ونصف من الدقيق.

بيضه واحدة.

كيس من البيكنج باودر.

كيس من الفانيليا.

مقدار كوب من السمسم.

نصف كوب من مسحوق السكر البودرة.

نصف كوب زبدة.

كوب من المكسرات الفستق.

قطرات من الخل.

رشه من الملح.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بخلط الزبدة والسكر وتقليبهم معاً، نقوم بإخفاق البيض مع الفانيليا بمضرب يدوي ثم إضافته على مكون الزبدة حتى يمتزج معاً. إضافة مكونات دقيق والبيكنج باودر ويتم العجن باليدين وتشكيل عجينة متماسكة ومتجانسة ثم وضعها في الثلاجة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعه. يتم تقطيع عجينة بسكويت البرازق إلى قطع صغيرة ثم الضغط عليها حتى تكون رقيقة جداً وكلما كانت رقيقة كانت مقرمشة أكثر. يتم تزيين بسكويت البرازق من خلال المكسرات حيث تغطيه جانب بحبوب السمسم، والجانب الآخر بمكسرات الفستق المطحونة. يتم تسخين الفرن لمدة ربع ساعه ثم نضع بسكويت البرازق في صينية واسعة ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية.

نصائح عند تحضير بسكويت البرازق:

يجب أن يلتصق السمسم بشكل كامل وفي حاله عدم الإلتصاق يمكنك دهن البسكويت بالزيت أو العسل الأبيض حتى يلتصق، حيث يعتبر السمسم والفستق من المكونات الرئيسية التي تميز بسكويت البرازق عن البسكويت العادي.