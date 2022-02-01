نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب من غير عجن أو خبز مروق وطري في المقال التالي
الفطير المشلتت بالجلاش تعد هذه الطريقة من أبسط وأسرع الطرق لعمل الفطير المشلتت كما أنه اقتصادي جدًا و غير مكلف لا يحتاج عجن أو تخمير او خبز تأكدي أنك تعتمدين هذه الطريقة بعد الآن لعمل الفطير المشلتت ستحصلين على فطير مورق و طري ولذيذ، الأمهات دائماً تعاني من تحضير الفطير المشلتت بطريقة العادية لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة ويحتاج عجن و خبز كثيرًا لذلك يبحث الأمهات دائماً عن طرق سهلة كبديل الطريقة العادية.
مكونات الفطير المشلتت بالجلاش
تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن أن تحضر بها الفطير المشلتت فهذه الطريقة اقتصادية جدًا وغير مكلفة على الإطلاق، مكونات تحضيرها هي:
لفة من الجلاش.
2 علبة من الزبادي.
نصف كوب من السمنة المذابة.
علبة من القشطة أو 3 معالق كبيرة من وش الحليب.
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
رشة من الملح.
ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش
سنقدم لكم اسهل وابسط طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش، هذه الطريقة لا تحتاج منك غير خطوات بسيطة جدًا بدون عجن وخبز، حيث يعد الفطير المشلتت من الأكلات الشهية و اللذيذة جداً التي يعشقها الكبير والصغير، لأن عجينة الفطير تتميز بطعمها المميز والتوريقة والطراوة، طريقة تحضير وصفتنا هي:
- اولًا نأتي ببوله كبيرة و نقوم بوضع الزبادي و السمن البلدي والقشطة نقوم بضرب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يختلط كافة المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة رشة الملح و ملعقة السكر و البيكنج بودر ونضربهم مع المكونات حتى تحصلين على قوام خليط كريمي.
- نأتي بعد ذلك بصينية الفرن مقاس 30 سم ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها.
- نحضر لفة الجلاش ونقوم بتقسيم عدد أوراق الجلاش كل ورقتين على حدي.
- نفرد كل ورقتين من الجلاش في صينية الفرن، ونترك الأطراف خارج الصينية.
- نوزع خليط الزبادى والسمن على ورقتين الجلاش.
- ثم نضع الورقتين الاخرى ونوزع الخليط ثم ورقتين من الجلاش ونستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الجلاش.
- نترك ورقة واحدة فقط من الجلاش.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع بقايا الخليط على الأطراف التي كانت خارج الصينية.
- نقوم بتطبيق هذه الأطراف داخل الصينية.
- ثم نأتي بالورقة المتبقية ونقوم بوضعها داخل الصينية وندخل ونجمع اطراف الورقة داخل الصينية.
- توزيع بقايا خليط السمن و القشطة على وجة صينية الفطير المشلتت بالجلاش.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية 200 لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك صينية الفطير المشلتت فور خروجها من الفرن ببخاخة ماء لكي يطري.
- نغطي الصينية بفوطة نظيفة لكي تحافظ على الطراوة.
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