أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب من غير عجن أو خبز مروق وطري

الفطير المشلتت بالجلاش تعد هذه الطريقة من أبسط وأسرع الطرق لعمل الفطير المشلتت كما أنه اقتصادي جدًا و غير مكلف لا يحتاج عجن أو تخمير او خبز تأكدي أنك تعتمدين هذه الطريقة بعد الآن لعمل الفطير المشلتت ستحصلين على فطير مورق و طري ولذيذ، الأمهات دائماً تعاني من تحضير الفطير المشلتت بطريقة العادية لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة ويحتاج عجن و خبز كثيرًا لذلك يبحث الأمهات دائماً عن طرق سهلة كبديل الطريقة العادية.

مكونات الفطير المشلتت بالجلاش

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن أن تحضر بها الفطير المشلتت فهذه الطريقة اقتصادية جدًا وغير مكلفة على الإطلاق، مكونات تحضيرها هي:

لفة من الجلاش.

2 علبة من الزبادي.

نصف كوب من السمنة المذابة.

علبة من القشطة أو 3 معالق كبيرة من وش الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش

سنقدم لكم اسهل وابسط طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش، هذه الطريقة لا تحتاج منك غير خطوات بسيطة جدًا بدون عجن وخبز، حيث يعد الفطير المشلتت من الأكلات الشهية و اللذيذة جداً التي يعشقها الكبير والصغير، لأن عجينة الفطير تتميز بطعمها المميز والتوريقة والطراوة، طريقة تحضير وصفتنا هي: