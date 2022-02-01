اصنعي بنفسك كريم اساس طبيعي في المنزل وبمكونات طبيعية وغير مكلفة تماماً

يعتبر كريم الأساس خطوة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في المكياج وذلك لأنه يعمل على إخفاء جميع العيوب الموجودة في البشرة مثل الحبوب أو التصبغات والكلف والهالات السوداء، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة له إلا أنه يسبب الكثير من الأضرار على البشرة عندما يتم وضعه بشكل مستمر ويترك لفترات زمنية طويلة لذلك لابد من استبداله بمواد طبيعية تقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها.

وصفة النشا والشوفان لعمل كريم أساس طبيعي

لا يقتصر فائدة هذه الوصفة على إخفاء العيوب فقط بل انها تمد البشرة بالكثير من الفوائد وتعمل على تفتيحها وتجديد خلايا الجلد الميت بها

المكونات

كوب واحد من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الشوفان.

رشة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

10 قطرات من زيت بذور العنب.

طريقة التطبيق

تخلط النشا مع الشوفان حتى يتجانسوا مع بعض تمامًا.

ثم نبدأ بوضع الكاكاو تدريجيًا حتى الوصول إلى الدرجة التي تتناسب مع لون البشرة والمعتاد استخدامها.

يوضع زيت بذور العنب عليهم ويتم تقليب الخليط جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها ويصبح الخليط متجانس تمامًا.

يوضع الخليط في علبة زجاجية أو بلاستيكية نظيفة ومحكمة الغلق.

نحضر أسفنجة نظيفة لتوزيع كريم الأساس بها عند الاستخدام.

هذا الخليط صالح للإستخدام لمدة شهر كامل.

وصفة زبدة الشيا وزيت الجوجوبا

يمكن تحضير كريم الأساس في المنزل ووضعه على البشرة بكل أمان وذلك يتم بكل سهولة من خلال بعض المكونات البسيطة واتباع الخطوات الصحيحة

المكونات

ربع ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة واحدة من البودرة.

طريقة التطبيق