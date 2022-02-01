أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة في البيت بمذاق ونكهة أحلى من الجاهز

طريقة عمل صوص الشوكولاتة، يتميز صوص الشوكولاتة بنكهة مميزة في الوصفات المتنوعة، يستخدم صوص الشوكولاتة في العديد من الوصفات البسكويت أو الكيك وغيرها، يفضل عدم الإكثار من تناول صوص الشوكولاتة وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، واليوم عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني إليكم طريقة عمل صوص الشيكولاتة اللذيذ في البيت بدلاً من شرائه من الخارج بتكاليف باهظة، واستخدميه في تزيين الحلويات وحشو المعجنات والكيك والتورت.



طريقة عمل صوص الشوكولاتة

مائة جرام من الكاكاو.

أربعة ملاعق من الحليب البودرة.

ستون جرام من الزبدة.

أربعة ملاعق من السكر.

مائة جرام من الماء الفاتر.

خطوات تحضير صوص الشوكولاتة

نخلط كل من الكاكاو مع الحليب في إناء جيداً باستخدام المضرب الكهربي.

نضيف السكر إلى المكونات ونخلط المكونات.

نقوم بإضافة الماء الفاتر بصورة تدريجية مع الخلط حتى تتجانس المكونات.

نضع الماء في وعاء على النار حتى يصل إلى الغليان ثم نضع حمام مائي ونضيف الزبدة.

نضيف الكاكاو والسكر بالإضافة إلى الحليب في وعاء الزبدة.

نحرك الخليط حتى تذوب كافة المكونات ويتحول إلى قوام كريمي.

نستعمل الصوص في الحلويات أو غيرها ويمكن أن يتم تخزين الصوص في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

مكونات صوص الشوكولاتة بالحليب المكثف

مائتان جرام من الشوكولاتة.

مائتان وأربعون جرام من الحليب المكثف.

أربعة ملاعق من كريمة الخفق.

خطوات تحضير صوص الشيكولاتة بالحليب المكثف

نجهز حمام مائي ثم نضع به الشوكولاتة.

نضيف الحبيب المكثف إلى الشكولاتة وكريمة الخفق.

نترك المكونات في حمام مائي ثم نخلطهم.

مكونات صوص الشوكولاتة البيضاء

أربعمائة جرام من الحليب.

أربعمائة جرام من السكر.

ثلاثة ملاعق من الطحين.

مائة جرام من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

قطعة شوكولاتة بيضاء

خطوات تحضير صوص الشوكولاتة البيضاء