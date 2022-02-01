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عمر شويل - جدة هتحضريها أثقل من البرطمانات الجاهزة الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل - ثقفني
تعتبر الطحينة من أهم أنواع المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها بجانب الأكلات ولا تكتمل الأطباق الرئيسية إلا بها وتعد الطحينة من أنواع المقبلات التي تتميز بالنكهات القوية ويفضل الكثير منكم تناولها مع المشاوي أو الأسماك أو اللحوم أو الفتة أو البطاطس المقلية وغيرهم من العديد من الأكلات وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم ويمكن تحضير الطحينة بأكثر من طريقة تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الطحينة بسهولة.
مكونات عمل الطحينة
- 250 جرام من السمسم المحمص
- 125 مللى من الزيت
- 125 جرام من الدقيق
- ربع ملعقة صغيرة من الملح
طريقة عمل الطحينة
- نقوم بتنقية السمسم في صينية حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به.
- نحضر طاسة ونضع بها السمسم على نار متوسطة ونقلب السمسم ولا يستخدم الزيت في هذه الخطوة حتى يتحمص السمسم.
- نقلب السمسم حتى يتغير لونه ثم نطفئ النار ونضعه جانبا حتى يبرد.
- نضع السمسم المحمص في المطحنة حتى يطحن ويمكن وضعه في الكبة الخاصة بطحن البهارات.
- يطحن السمسم حتى يصبح ناعما أي يصبح بوردة، ثم نضعه في طبق عميق.
- ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبه جيدا بملعقة ستانليس أو ملعقة خشبية حتى يمتزجوا معا.
- ثم نضع السمسم مع الدقيق مرة ثانية في الكبة الكهربائية ثم نضعهم في الطبق مرة أخرى ونضيف إليهم كل من الملح وزيت الذرة بالتدريج ويجب أن نخفق باستمرار بسرعة عالية باستخدام مضرب كهربائي أو مضرب يدوي.
- بعد ذلك نضع المزيج في برطمان محكم ونغلقه جيدا وذلك لاستخدامه عند الحاجة، وبألف هنا وشفا.
نصائح تحضير الطحينة
- استخدام زيت الزيتون بدلا من زيت الذرة في حالة الرغبة في إضافة زيوت للحصول على طحينة صحية لأنها تعمل على مد الجسم بالكثير من الطاقة.
- يجب عدم إضافة الزيت إلى السمسم عند تحميصه.
- تحميص كمية كبيرة من السمسم وتخزينها لاستخدامها عند تحضير الطحينة مرة أخرى أسهل من تحميصه كل مرة.
- يمكنكم صنع الطحينة بدون تحميص السمسم.
- في حالة الشعور أن الطحينة قوامها جامد وغير سائل من الممكن إضافة المزيد من الزيت.
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