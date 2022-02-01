هتحضريها أثقل من البرطمانات الجاهزة الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل

تعتبر الطحينة من أهم أنواع المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها بجانب الأكلات ولا تكتمل الأطباق الرئيسية إلا بها وتعد الطحينة من أنواع المقبلات التي تتميز بالنكهات القوية ويفضل الكثير منكم تناولها مع المشاوي أو الأسماك أو اللحوم أو الفتة أو البطاطس المقلية وغيرهم من العديد من الأكلات وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم ويمكن تحضير الطحينة بأكثر من طريقة تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الطحينة بسهولة.

مكونات عمل الطحينة

250 جرام من السمسم المحمص

125 مللى من الزيت

125 جرام من الدقيق

ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل الطحينة

نقوم بتنقية السمسم في صينية حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به.

نحضر طاسة ونضع بها السمسم على نار متوسطة ونقلب السمسم ولا يستخدم الزيت في هذه الخطوة حتى يتحمص السمسم.

نقلب السمسم حتى يتغير لونه ثم نطفئ النار ونضعه جانبا حتى يبرد.

نضع السمسم المحمص في المطحنة حتى يطحن ويمكن وضعه في الكبة الخاصة بطحن البهارات.

يطحن السمسم حتى يصبح ناعما أي يصبح بوردة، ثم نضعه في طبق عميق.

ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبه جيدا بملعقة ستانليس أو ملعقة خشبية حتى يمتزجوا معا.

ثم نضع السمسم مع الدقيق مرة ثانية في الكبة الكهربائية ثم نضعهم في الطبق مرة أخرى ونضيف إليهم كل من الملح وزيت الذرة بالتدريج ويجب أن نخفق باستمرار بسرعة عالية باستخدام مضرب كهربائي أو مضرب يدوي.

بعد ذلك نضع المزيج في برطمان محكم ونغلقه جيدا وذلك لاستخدامه عند الحاجة، وبألف هنا وشفا.

نصائح تحضير الطحينة