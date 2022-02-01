نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلتر من الحليب حضري ألذ حلى ليالي لبنان” المدلوقة” في البيت وأحلى من الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل حلى ليالي لبنان، يعد حلى ليالي لبنان من أشهى وأطيب أنواع الحلويات الباردة سريعة التحضير والتي تشتهر بها لبنان ومختلف بلاد الشام وتقدم بشكل رئيسي فى شهر رمضان للعائلة العربية، وتتعد الأسماء التي تطلق على هذه الحلوى حيث يتفنن كل مطبخ فى طرق تزينها لإضافة نكهة وطعم مميز يختلف عن الآخر إلا أن طريقة تحضيرها واحدة فى جميع المطابخ والتي تعتمد فى تحضيرها على طبقتين أساسيتين وهى طبقة السميد وطبقة القشطة المميزة، وتتميز حلى ليالي لبنان بالقيمة الغذائية العالية التي تمد الجسم بالطاقة نظرا لاحتوائها على الحليب والقشطة والمكسرات.
طريقة عمل حلى ليالي لبنان” المدلوقة”
الطبقة الأولى:
لتر حليب.
نصف كوب سكر.
كوب وربع سميد.
3 حبات مستكة.
ملعقة ماء ورد.
ملعقة ماء زهر.
نصف كوب فستق حلبي.
مكونات الطبقة الثانية:
علبة قشطة.
كريم شانتيه.
مكونات القطر:
2 كوب سكر.
نصف كوب ماء.
عصير نصف ليمونة.
خطوات تحضير حلى ليالي لبنان
- نحضر قدر نضع به الحليب والسكر والسميد ونقلب المكونات على البارد حتى تندمج مع بعضها.
- نضع القدر على النار مع الاستمرار فى التقليب حتى يتماسك القوام.
- عندما يبدأ الخليط فى الغليان نضف المستكة وماء الزهر وماء الورد ونستمر فى التقليب حتى نحصل على القوام المناسب ثم نطفئ النار.
- نضع الخليط فى صينية بيركس ثم ندخل الصينية الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين لكى تتماسك.
- نبدأ فى تحضير طبقة الكريمة عن طريق خفق علبة القشطة مع الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائى.
- نخرج الصينية من الثلاجة ونوزع طبقة القشطة ونفردها بشكل متساوي تماما.
- ندخل الصينية الثلاجة مرة أخرى لكى تتماسك طبقة الكريمة وتكون سهلة التقطيع.
- لتحضير القطر نحضر قدر نضع به السكر والماء ونضعه على النار.
- يترك القدر على النار حتى الغليان ثم نقلبه جيدا ونضف إليه نصف عصير الليمونة ونتركه يغلى مرة أخرى ثم نطفئ النار.
- يتم توزيع القطر على الحلوى عند التقديم ثم نوزع على وجه الحلوى الفستق الحلبي أو أي مكسرات أخرى حسب الرغبة، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل حلى ليالي لبنان المدلوقة.
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