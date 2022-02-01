بلتر من الحليب حضري ألذ حلى ليالي لبنان” المدلوقة” في البيت وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، يعد حلى ليالي لبنان من أشهى وأطيب أنواع الحلويات الباردة سريعة التحضير والتي تشتهر بها لبنان ومختلف بلاد الشام وتقدم بشكل رئيسي فى شهر رمضان للعائلة العربية، وتتعد الأسماء التي تطلق على هذه الحلوى حيث يتفنن كل مطبخ فى طرق تزينها لإضافة نكهة وطعم مميز يختلف عن الآخر إلا أن طريقة تحضيرها واحدة فى جميع المطابخ والتي تعتمد فى تحضيرها على طبقتين أساسيتين وهى طبقة السميد وطبقة القشطة المميزة، وتتميز حلى ليالي لبنان بالقيمة الغذائية العالية التي تمد الجسم بالطاقة نظرا لاحتوائها على الحليب والقشطة والمكسرات.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان” المدلوقة”

الطبقة الأولى:

لتر حليب.

نصف كوب سكر.

كوب وربع سميد.

3 حبات مستكة.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة ماء زهر.

نصف كوب فستق حلبي.

مكونات الطبقة الثانية:

علبة قشطة.

كريم شانتيه.

مكونات القطر:

2 كوب سكر.

نصف كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنان