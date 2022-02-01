طريقة ‏عمل الكحك الناعم الدايب ‏مثل الجاهز في البيت

يعتبر الكحك ‏من المخبوزات العيد الشهية ‏التي يحبه الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ويتم إعداد الكحك في الأعياد بالعديد من النكهات والأشكال والطرق المختلفة، وكما يتم تقديم الكحك في المناسبات السعيدة، ‏وحيث يتم تناول الكحك بجانب الشاي واللبن والمشروبات الساخنة، وحيث يتميز الكحك بسهولة تحضيره في البيت ولا داعي لشرائها من الخارج، ويتميز بمذاق رائع ومختلف التى لا يقاوم، ‏‏ويتميز الكحك أيضاً بفوائد غذائية مفيدة لجسم الإنسان ‏مثل البروتينات والكربوهيدرات كما يساعد أيضا على مناعة الجسم ويقويها ‏بالإضافة ‏إلى بعض الإضافات الغذائية الضرورية المفيدة لجسم الإنسان سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكحك الناعم ‏زي الجاهز في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة ‏ عمل الكحك الناعم

المكونات:

مقدار كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

ثلاث أكواب من السمن .

ملعقة كبيرة الحجم من السكر .

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر .

ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكحك .

مقدار نصف كوب من اللبن السائل .

أثنين ملعقة كبيرة الحجم من السمسم .

رشة من ملح الطعام .

كمية قليلة من السكر البودرة للتزيين .

طريقة التحضير :

أولاً قومي بإحضار إناء كبير ‏ وضعي فيه مقدار كيلو جرام من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة الحجم من السكر ويضاف إليهم ‏ ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر وأثنين ملعقة كبيرة من السمسم وملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكحك ‏ ثم بعد ذلك نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس وتعجن ‏ حتى تمتزج ويتم بعد ذلك إضافة ثلاث أكواب من السمن ‏ على خليط السابق مع التقليب المكونات حتى تتداخل السمن مع المكونات تماماً مع الاستمرار في العجن . ثانياً يتم إضافة مقدار نصف كوب من اللبن السائل ثم نستمر في عجن المكونات حتى تصبح لدينا عجينة لينة ومتماسكة ‏ ثم بعد ذلك نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة تقريباً وثم بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة إلى كرات حسب الرغبة ثم يتم ونقشها بإستخدام المنقاش المخصص أو بإستخدام القوالب المخصصة للكحك . ثالثاً يتم إحضار صينية كبيرة مناسبة للفرن ثم رصي بها الكحك و ‏ قومي بإدخال صينية الكحك إلى الفرن على درجة حرارة هادئة حتى يتم النضج ويصبح لون الكحك لونه الذهبي الفاتح ‏ وبعد ذلك قومي بإخراج صينية الكحك من الفرن بعد ذلك عندما يبرد الكحك قومي برص الكحك في طبق للتقديم وقومي بتزيين الكحك بالسكر الناعم البودرة وبعد ذلك يصبح الكحك جاهز للتقديم إلى أفراد أسرتك .

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