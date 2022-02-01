أسرار نجاح تتبيلة السمك السنجاري في الفرن مثل المطاعم

يعتبر تناول الأسماك من أكثر الوجبات الصحية التي لا بد من الإلتزام بتناولها بشكل شبه أسبوعي على الأقل حتى يتم تغذية الجسم بالعناصر الصحية والفيتامينات المفيدة والبروتين، ويوجد عشاق للأسماك في جميع أنحاء العالم حتى أن هناك مطاعم تقوم على الوجبات البحرية فقط حيث يتم التنوع بشكل كبير في الأسماك وليس كما يعتقد البعض أنه لا يمكن التجديد في طرق تحضير السمك سوي السمك بطريقه المشوي أو المقلي فقط، ومن أشهر انواع السمك هو السمك البوري الذي يتم تناوله في طريقة تحضيره من أمثلة طريقة تحضير السمك السنجاري التي يتم تحضيرها في الفرن، وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي تتميز بأنها سهلة في الإعداد بالإضافة إلى أنها غير مكلفة ولا تحتاج الوقت الطويل في التحضير وللتعرف على طريقة تحضير السمك السنجاري يمكنك متابعة هذه الطريقة.

طريقة تحضير تتبيلة السمك السنجاري

مكونات التحضير:

مقدار حزمة من الكزبرة الخضراء.

شبت.

كيلو من السمك أو كمية حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون.

اثنين من ثمرة الطماطم.

اثنين من فصوص الثوم.

ملح.

طريقة التحضير: