نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح تتبيلة السمك السنجاري في الفرن مثل المطاعم في المقال التالي
يعتبر تناول الأسماك من أكثر الوجبات الصحية التي لا بد من الإلتزام بتناولها بشكل شبه أسبوعي على الأقل حتى يتم تغذية الجسم بالعناصر الصحية والفيتامينات المفيدة والبروتين، ويوجد عشاق للأسماك في جميع أنحاء العالم حتى أن هناك مطاعم تقوم على الوجبات البحرية فقط حيث يتم التنوع بشكل كبير في الأسماك وليس كما يعتقد البعض أنه لا يمكن التجديد في طرق تحضير السمك سوي السمك بطريقه المشوي أو المقلي فقط، ومن أشهر انواع السمك هو السمك البوري الذي يتم تناوله في طريقة تحضيره من أمثلة طريقة تحضير السمك السنجاري التي يتم تحضيرها في الفرن، وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي تتميز بأنها سهلة في الإعداد بالإضافة إلى أنها غير مكلفة ولا تحتاج الوقت الطويل في التحضير وللتعرف على طريقة تحضير السمك السنجاري يمكنك متابعة هذه الطريقة.
طريقة تحضير تتبيلة السمك السنجاري
مكونات التحضير:
- مقدار حزمة من الكزبرة الخضراء.
- شبت.
- كيلو من السمك أو كمية حسب الرغبة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- اثنين من ثمرة الطماطم.
- اثنين من فصوص الثوم.
- ملح.
طريقة التحضير:
- يتم تنظيف السمك ثم فتح السمك أو القيام بعمل فتحات باستخدام السكين في لحوم السمك من الجانبين.
- تحضير طبق عميق من البلاستيك وضع فيه كلاً من السمك ثم تتبيلة الفلفل والملح، بعد ذلك يتم الإنتقال إلى الخضراوات وتقطعها إلى قطع صغيرة كلاً من الطماطم والكزبرة والشبت.
- تقليب المكونات مع بعضها البعض بالإضافة إلى التوابل وبعد ذلك يتم إدخال التتبيلة في داخل السمك وفي فتحات السمك ثم وضعه في صينية واسعة مناسبة لحجم السمك والتتبيلة.
- وضع صينية السمك في الفرن الكهربائي أولاً وبعد ذلك يتم نقل صينية السمك بعد أن ينضج إلى الشواية حتى يأخذ وجه ويتم شوي السمك جيداً حيث يحتاج نضج السمك إلى ما يقارب من الثلاثين دقيقة.
- يجب تقليب السمك على الجانبين عند الشوي في الفرن وبعد ذلك يتم عصر عليه الليمون عند اقتراب النضج وعند إتمام النضج يتم تقديمه ساخناً بجانب الأرز والخبز والسلطات.
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