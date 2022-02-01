الغسول يعتبر خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة وبشكل خاص للبشرة اللي بتعاني من حب الشباب ، لانه بيساعد على موازنة درجة حموضة الجلد ، وبيقتل الملوثات والبكتيريا المسببة لحب الشباب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على افضل انواع غسول لحب الشباب.

فوايد الغسول للبشرة:

بينضف البشرة بعمق من غير ما يسبب اي تهيج او التهاب.

بيمنع انسداد مسام البشرة ، وبالتالي بيمنع ظهور الحبوب.

بيساعد على ازالة الخلايا الميتة والشوائب من البشرة.

بيمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب ، وبيساعد على ازالة البثور الموجودة تحت الجلد.

بيساعد على موازنة انتاج الزهم والزيوت في البشرة من غير ما يسبب جفافها.

بيساعد على علاج حب الشباب والبقع الناتجة عنها.



افضل انواع غسول لحب الشباب:

1- غسول نيتروجينا Neutrogena oil-free acne:

غسول نيتروجينا بيحتوي على حمض الساليسيليك اللي بيساعد على تقليل زيوت البشرة والتخلص من الجلد الميت اللي بيسد مسام البشرة ، عشان كده الغسول ده يعتبر من افضل انواع الغسول لحب الشباب.

سعره: 150 جنية.

2- غسول لاروش بوزيه La roche-posay:

بيحتوي على حمض الساليسيليك والالفا هيدروكسي ودي تعتبر من الاحماض المقشرة للبشرة ومفيدة جدا لعلاج حب الشباب التكيسي او حب الشباب الشديد بشكل خاص ، وبيساعد في التقليل من الخلايا الميتة وزيادة معدل نمو خلايا جديدة وبالتالي بيزود من نضارة البشرة ، بالاضافة ان الاحماض دي بتخلص البشرة من مشاكل حب الشباب الشائعة زي الزيوت الزيادة, البثور, والرؤوس السودا ، ولكن لانه بيحتوي على احماض مقشرة ضروري تحطي في روتينك كريم مرطب قوي لتجنب التهيج او الجفاف الزايد للبشرة.

سعره: 305 جنية.

3- غسول سيرافي CeraVe:

غسول رغوي ، مناسب للبشرة العادية المايلة للدهنية ، بيساعد على ازالة الزيوت الزيادة, الاوساخ, المكياج ، مع الحفاظ على رطوبة الجلد بسبب محتواه من حمض الهيالورنيك, النياسيناميد, والسيراميد.

سعره: 195 جنية.

4- غسول ديرما Derma E hydrating gentle cleancer:

لو بشرتك جافة وفي نفس الوقت بيظهر فيها حب شباب ، يبقى الغسول ده هو المناسب ليكي ، لانه غسول جل وانواع الغسول الجل بيكون ليها تأثير مرطب اكتر من انواغ الغسول الرغوية ، الغسول بيتكون من مكونات مرطبة ومهدئة زي حمض الهيالورنيك والبابونج بالاضافة لفيتامينات E, A ، بالاضافة انه خالي من الكبريتات اللي بتسبب انسداد مسام البشرة.

سعره: 178 جنية.

5- غسول كلين اند كلير Clean & Clear continuous control:

الغسول بيحتوي على بنزويل البيروكسايد اللي بيساعد بشكل كبير على علاج الالتهابات وحب الشباب ، ومفعوله ممتد لفترة طويلة على البشرة بعد غسله.

سعره: 114 جنية.

6- غسول ستيفز St.Ives acne control daily face cleancer:

بيحتوي على حمض الساليسيليك ، وده زي ما قولنا يعتبر من افضل الاحماض لتقليل الزيوت الزيادة وخلايا الجلد الميتة ، بالاضافة ان الغسول بيحتوي على مستخلص شجرة الشاي اللي ليه خصائص مضادة للالتهابات وبيساعد على محاربة حب الشباب.

سعره: 63 جنية.

7- غسول ديفرين Differin facial cleancer:

غسول ديفرين بيحتوي على 5% من مادة بنزويل البيروكسايد وده بيخليه فعال في محاربة حب الشباب من غير ما يسبب جفاف او تهيج للبشرة ، ويعتبر انسب اختيار للي بشرتهم حساسة ، كمان بيحتوي على الجلسرين المرطب اللي بيساعد على ترطيب بشرتك.

سعره: 168 جنية.

8- غسول بانوكسيل PanOxyl acne creamy wash:

غسول تاني يعتبر من افضل انواع الغسول لحب الشباب لانه بيحتوي على بنزويل البروكسايد بنسبة 4% ، وفعال جدا في التخلص من الزيوت الزيادة والجلد الميت والشوائب ، ومناسب للبشرة العادية والمختلطة ، وبيساعد كمان على ازالة اثار الحبوب ، وتركيبته كريمية مرطبة للبشرة ، وتقدري تستخدمي الغسول ده للجسم كمان للاماكن اللي بتعاني من حب الشباب والبثور.

سعره: 152 جنية.

9- غسول بيوريه كركول Biore charcoal acne daily cleancer:

الغسول بيحتوي على حمض الساليسيليك مع الفحم المنقى والاتنين بيتغلغلوا جوه المسام وبينضفوها من الزيوت الزيادة وخلايا الجلد الميتة.

سعره: 230 جنية.

دليل العناية بالبشرة لعلاج وتهدئة حب الشباب..وانواع الحبوب وطريقة علاج كل نوع