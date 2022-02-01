نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البخاخ السحري.. تنظيف سيراميك الحمام الأبيض المجير من الكلس والقع مهما كان شديد الاتساخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف سيراميك الحمام الأبيض، يعتبر تنظيف الحمامات من اكثر الأشياء التي يجب أن تحرص عليها الام و جميع أفراد الأسرة حيث أنه من أكثر الأماكن التي يتم الدخول والخروج منها طوال اليوم لذلك فيجب التخلص من كافة الجراثيم والفيروسات التي تسبب تراكم البقع والاوساخ.

تنظيف سيراميك الحمام الأبيض

يمكن أن يتم تنظيف سيراميك الحمامات بشكل متكرر ويومي ويتم ذلك عن طريق استعمال المنظف الرغوي الخاص بتنظيف سيراميك الحمامات أو من الممكن باستخدام بضع قطرات من الخل تجعلين سيراميك الحمام يلمع اما بالنسبة لتنظيف الحمام الذي يتم أسبوعيا وهو يتم عن طريق استعمال المنظفات التي تعد أكثر قوة من غيرها وهي عبارة عن لتر واحد من الماء الساخن حيث ان الماء الساخن له عامل على إزالة البقع الصعبة التي تكون موجودة في الأرضيات وعليها معلقه كبيره من البيكنج صودا وربع كوب من الخل الأبيض وقومي بسكب علي الارضيات وانظري النتيجة.

تنظيف سيراميك الحمام من الاصفرار

تعمل الأمونيا ماده مبيضه أو مفتوحه لأي شيء تسكب عليه ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن مادة الأمونيا تعتبر من المواد القوية جدا التي من الممكن ان تسبب ضررا للجلد لذلك يجب الحرص على ارتداء الجوانتي المخصص للتنظيف خوفا سيدتي على يديك وأصابعك من قوة المادة حيث انها مادة معروفة منذ القدم ولها العديد من الاستعمالات.

كيفية تنظيف سيراميك جدران الحمام

يجب إضافة 5 معالق من الأمونيا إلى نصف كوب من الماء ويتم وضع هذا الخليط في زجاجة تحتوي على بخاخ. ثم يتم رجه جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا. ويتم استعماله علي الأماكن الموجودة في الحمام أو المطبخ أو أي بقع صعبه. ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعه أو استعمال إسفنجة قومي بمسح البقع وسترين أن جميعها اختفت تماما.

الى هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تنظيف سيراميك الحمام الأبيض. كما قمنا بذكر طريقه تنظيف الحمامات لاستعمال مادة الأمونيا. ونصحنا ارتداء الجوانتي ونتمنى أن نكون قد وفينا وقدمنا اليكم المعلومات التي تريدونها. واحصلي على مطبخ نظيف بدون دهون.