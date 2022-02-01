أفضل الخلطات الطبيعية لازالة الشعر بدون ألم وبخطوات بسيطة وسهلة

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الزائد الذي يعطي مظهر سيء ويسبب الاحراج بشكل كبير، ونظرًا لأن طرق إزالة الشعر معظمها مؤلمة، وجلسات الليزر للتخلص من الشعر الزائد باهظة الثمن بدأ البحث عن طرق طبيعية لإزالة الشعر بدون ألم والحصول على أفضل نتيجة في إزالة الشعر كما أنها لا تترك أي أضرار على الجلد.

خلطة الخميرة والعسل لإزالة الشعر بدون ألم

هذه الوصفة فعالة في ازالة الشعر بدون الألم بالإضافة إلى أنها تضيف للجلد الكثير من الفوائد نظرًا لكمية الفيتامينات والمعادن الموجودة بها

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

عدة قطرات من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التطبيق

توضع جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى يصبح القوام متماسك.

يوضع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه.

يترك الخليط على هذا المكان لمدة حوالي 10 دقائق حتى يجف تمامًا.

ينزع الخليط من على الجلد برفق وينتزع معه الشعر الزائد بأقل درجة من الألم.

بالإضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة في إزالة الشعر يقلل من ظهوره في المرات القادمة.

وصفة الترمس المطحون

تساعد هذه الوصفة على تقليل الألم بشكل كبير كما أن الاستمرار على استخدامها يساعد على تقليل ظهور الشعر بشكل كبير

المكونات

كوب واحد من الترمس المطحون ويفضل أن يكون الترمس مر.

3 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير