طلعى الشيف الى جواكى ..كيكة البرتقال الاقتصادية الهشة الرائعة اليومية فالخلاط واسرار نجاح الكيك

طلعى الشيف الى جواكى ..كيكة البرتقال الاقتصادية الهشة ، تعد كيكة البرتقال ومن أشهى وألذ أنواع الكيك وتقدم الأمهات على تحضيرها في فصل الشتاء لتوفير البرتقال في السوق فهو يكون منتشر بشكل كبير في فصل الشتاء، وتستفيد منه الأمهات باستخدامه لعمل الكيك وأنواع عديدة من الحلويات.

حيث أن البرتقال يحتوي على كمية كبيرة جداً من فيتامين سي الذي يدعم الجهاز المناعي ويجعله قوي جداً للقضاء على الفيروسات والجراثيم التي تتدخل للجسم، واليوم سوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في البيت.

طلعى الشيف الى جواكى ..كيكة البرتقال الاقتصادية الهشة

يوجد الكثير من الطرق الذي تستخدم لصنع الكيك ويستخدم بها أنواع عديدة من المكونات، ولكن اليوم أتينا إليكم بطريقة عمل كيكة البرتقال الغنية بالعناصر الطبيعية المفيدة للصحة والجسم ويتم تحضيرها بتلك الطريقة:

المقادير:

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

5 بيضات حجم كبير.

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب زيت نباتي.

3/4 كوب عصير برتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

في البداية عليك بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم يتم تجهيز الصينية ادهنيها بقليل من الزيت وانثري عليها قليل من الدقيق.

في وعاء قومي السكر مع البيض والفانيليا ثم يتم خفق المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.

بعدها يتم إضافة الزيت النباتي ويسكب عصير البرتقال فوق الخليط.

ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بطريق جيدة للحصول على عجينة هشة وناعمة.

يضاف بعدها الدقيق واخلطي المكونات مرة أخرى لتتجانس.

بعدها يسكب الخليط في الصينية ثم ادخليه إلى الفرن المحمي مسبقاً وانتظري حتى أن تنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي.

ثم اخرجيها وتركيها حتى أن تهدأ قليلاً ثم يتم تقديمها مع كوب من الشاي الدافئ.

طريقة فاطمة أبو حاتي لعمل كيكة البرتقال

هي واحدة من الطرق الذي يتم استخدامها لعمل كية البرتقال ويتم تحضيرها بهذه الطريقة:

المقادير:

5 كوب دقيق.

1 كول زيت.

1 كوب عصير برتقال.

5 كوب ونصف سكر.

4 بيضات.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

بيكينج بودر.

طريقة التحضير: