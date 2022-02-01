نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلمي كيفية عمل مشروبات لحرق ونسف الدهون في وقت قصير والحصول علي جسم رشيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الأشخاص من السمنة المفرطة مما يسبب لهم مشكلة كبيرة ويحاولون التخلص من هذه المشكلة بكافة الطرق الممكنة مثل اتباع انظمة غذائية قاسية، وتناول بعض العلاجات لزيادة حرق الدهون والتخلص من الدهون الموجودة بالفعل، لكن تحتوي الأدوية على بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على الإنسان لذلك تعتبر مشروبات التخسيس بالمواد الطبيعية أفضل من المواد الكيميائية.

هناك العديد من المشروبات التي يكون لها تأثير رائع في حرق الدهون في الجسم والتخلص من الوزن الزائد بمجرد المداومة على تناولها، فهي عبارة عن أعشاب طبيعية ليس لها أضرار على الصحة تمامًا بل لها الكثير من الفوائد على الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد على تخسيس الجسم وانقاص الوزن.

مشروب التخسيس والتخلص من الوزن الزائد

هذا المشروب يمكن تناوله في الليل للتخلص من الوزن الزائد مع اتباع الحميات الغذائية وممارسة الرياضة

المكونات

ملعقة طعام واحدة من مسحوق القرفة.

ملعقتان صغيرتان من الشاي الأخضر.

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

عدد ملعقة كبيرة واحد من خل التفاح.

عصير ليمونة واحدة.

عشرة نقاط من فيتامين سي.

طريقة التحضير

نحضر اناء ونضع فيه لتر من الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.

نضع جميع المكونات ونضع عليها الماء المغلي.

تقلب جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يتم تناول كوب واحد يوميًا قبل النوم لزيادة نسبة الحرف وفقدان الوزن.

مشروب التخسيس وحرق الدهون

تساعد هذه الوصفة على التخلص من الدهون في فترة زمنية قصيرة لكن لابد من الاستمرار على تناولها

المكونات

ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الطازجة وليست المجففة.

3 شرائح من البرتقال.

ثلاثة شرائح من الليمون.

شرائح خيارة واحدة.

ماء.

عصير برتقالة واحدة.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء زجاجي ويوضع فيه الماء البارد والنعناع وشرائح الليمون والبرتقال والخيار.

ثم يوضع به عصير البرتقال أيضًا.

تقلب جميع المكونات مع بعضها ويتم تناولها بشكل يومي لعدة مرات خلال اليوم.

لابد من الاستمرار على تناولها للحصول على نتيجة جيدة في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

مشروب لتخسيس منطقة البطن

تعتبر منطقة البطن من أكثر المناطق التي تتكون بها الدهون وتكون صعب التخلص منها

المكونات

حبة واحدة من الخيار المبشور.

ملعقة طعام واحدة من الزنجبيل الأخضر المبشور.

ملعقتان صغيرتان من عصير الصبار.

حزمة من البقدونس أو الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير