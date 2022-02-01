ناجح 100%.. خبز الشاورما السوري بكل أسراره سريع واقتصادي وجاهز في دقائق لكل الحشوات

خبز الشاورما السوري تبحث الكثير من السيدات عن أماكن بيع خبز الشاورما السوري، وذلك لطعمه الجميل خاصة مع الشاورما، ولكن من الممكن أن تخبزيه في المنزل بطريقة سهلة ودون الحاجة إلى الكثير من الوقت، ويطلق عليه أحياناً عيش التورتيلا، وتجد أحياناً ربات البيوت صعوبة في عمل الخبز السوري ولكن سنقدم لكي الآن أسهل الطرق لطهيه.

خبز الشاورما السوري

نجد إن جميع المنازل بها أفراد تعشق الشاورما السوري، ولكن لا نستطيع أن نقوم بشرائها دائما من الخارج لذلك أصبحنا نقوم بإعدادها في المنزل ولكي تكون شهية مثلما التي يتم تناولها بالخارج يجب وضعها في خبز الشاورما السوري والذي يمكن إعداده أيضاً في المنزل.

خبز التورتيلا للشاورما

المكونات

اثنين كوب من المياه الدافئة.

معلقة صغيرة من السكر.

خمس معالق صغيرة من الخميرة الفورية.

ستة أكواب من الدقيق المنخول.

اثنين معلقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب زيت زيتون نقي.

طريقة عمل خبز التورتيلا الطري

نأخذ كوب واحد من المياه الدافئة ونضع بداخلها معلقة من السكر والخميرة، ثم نبدأ بتقليبهم جيداً لمدة تصل إلى خمس دقائق.

ثم نتركهم لمدة خمس عشر دقائق في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق والملح ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم بعد ذلك نضع عليهم كوب المياه الدافئة المتبقي ثم قومي بعجنهم جيداً حتى تحصلي على قوام عجينة متماسك.

نترك العجينة لمدة دقيقتين، ثم نقوم بتقطيعها إلى 12 قطعة صغيرة وقومي بتشكيلها على شكل كور.

ثم نترك هذه الكور لترتاح لمدة ساعتين وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن جيداً.

ثم نقوم بفرد قطع العجين حتى تصير رفيعة، ثم بعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن ونقلبها على وجهها الآخر، وبالنهاية ستحصين على خبز شاورما سوري شهي.

خبز الشاورما السوري يمكن أن تقومي بعمله في الطاسة على البوتاجاز وستحصلين على نتائج مشابهه لعمله في الفرن. وأيضاً ممكن عمل كمية كبيرة منه وحفظها في الفريزر. والاستخدام منه عند الحاجة مما يوفر لكي الوقت والجهد. لقد قدمنا لكي إحدى وصفات خبز الشاورما السوري لكي تستمتعي مع عائلتك بمذاق شهي.