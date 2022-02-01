نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض ملفت.. كريم تبييض الوجه بثلاث مكونات فقط يفتح البشرة 4 درجات ستلاحظي الفرق من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبييض الوجه الحل السحري لتفتيح البشرة والذي يشغل محركات البحث لدى عدد كبير من السيدات إن لم يكن جميعهم، فيبحثون على الكريمات التي تساعد على تفتيح بشرتهم وجعلها أكثر نضارة وإشراق، كما يحافظ عليها من ظهور علامات التقدم العمر، وتعد المستحضرات الطبيعية أفضل وسيلة لتبييض الوجه والحفاظ على البشرة.

كريم تبييض الوجه

ويفضل دائماً استخدام الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة التي تحضر من مكونات طبيعية ولا تحتوي على أي مواد كيميائية، ولذلك سنقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في تبييض البشرة بسرعة بالمنزل.

ماسك الشوفان للوجه

المكونات:

كمية قليلة من الكركم.

بضع قطرات من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من دقيق الشوفان.

طريقة الاستعمال:

نقوم بخلط جميع المكونات، حتى تصبح عجينة ذات قوام سميك.

بعد ذلك ونقوم بتطبيق العجينة على الوجه، ونتركها حتى تجف.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم للحصول على نتائج مذهلة.

تبييض البشرة السمراء

المكونات:

نصف معلقة صغيرة من العسل.

ونصف معلقة صغيرة من الحليب.

اثنين معلقة صغيرة من اليقطين المهروس.

طريقة الاستعمال:

نقوم بمزج جميع المكونات مع بعض.

بعد ذلك نقوم بتطبيق معلقتين من المزيج على الوجه لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

ثم يغسل الوجه بعدها بالمياه الفاترة.

يفضل تكرار الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ليلاً.

إذا كنت تعاني من حساسية من الألبان، يمكن استبدال الحليب بماء ورد أو جل صبار.

تبييض البشرة السمراء في أسبوع

المكونات:

معلقة كبيرة من الماء أو الحليب.

مقدار كوب صغير من الأرز غير المطبوخ، ويمكن استخدام دقيق الأرز الجاهز في المتاجر.

طريقة الاستعمال:

نقوم بخلط المكونات جيداً.

بعد ذلك نطبق الخليط على الوجه لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء العادي ثم بالماء البارد.

في الختام قدمنا لكم كريم تبييض الوجه بعدة مكونات طبيعية وبأكثر من طريقة، قد قدمناها لكي نساعدك في تطبيقه في المنزل وكذلك لكي نساعدك في الاعتناء ببشرتك، لتصبح بشرة مثالية ذات مظهر مشرق ومتفتح، كل ما عليكِ القيام بها هو إحضار المكونات وتطبيق الخطوات والالتزام بتطبيق الوصفة كما هي للوصول دائما لما تتمنيه لبشرتك.