طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طري ومورق وأحلى من بتاع المخابر

طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت من أشهر الفطائر التي تقدم من المطبخ المصري ويعد جزء من المأكولات والثقافة المصرية، وكثرت شعبيته فى الصعيد والريف المصري واعتادت النساء على تقديمه للضيوف والأقارب وفى كثير من المناسبات والأفراح، وهو عبارة عن رقائق من العجين الذي يتميز بقيمته الغذائية لاحتوائه على السمن البلدي والدقيق والسكر، وتختلف حشوات الفطير المشلتت وطرق تناوله حيث أن البعض يضيف له العسل والبعض الأخر يضيف له بعض أنواع الجبن المختلفة ولكل منها مذاقه الرائع المميز الذي لا مثيل له، فتعرفي على أفضل وأسهل طريقة توريق للفطير المشلتت وأسرار نجاحه.

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

نصف كوب دقيق منخول.

كوب زبدة طرية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء فاتر.

خطوات تحضير الفطير المشلتت المورق