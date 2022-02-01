نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طري ومورق وأحلى من بتاع المخابر في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت من أشهر الفطائر التي تقدم من المطبخ المصري ويعد جزء من المأكولات والثقافة المصرية، وكثرت شعبيته فى الصعيد والريف المصري واعتادت النساء على تقديمه للضيوف والأقارب وفى كثير من المناسبات والأفراح، وهو عبارة عن رقائق من العجين الذي يتميز بقيمته الغذائية لاحتوائه على السمن البلدي والدقيق والسكر، وتختلف حشوات الفطير المشلتت وطرق تناوله حيث أن البعض يضيف له العسل والبعض الأخر يضيف له بعض أنواع الجبن المختلفة ولكل منها مذاقه الرائع المميز الذي لا مثيل له، فتعرفي على أفضل وأسهل طريقة توريق للفطير المشلتت وأسرار نجاحه.
طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت
نصف كوب دقيق منخول.
كوب زبدة طرية.
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة صغيرة ملح.
كوب ماء فاتر.
خطوات تحضير الفطير المشلتت المورق
- أولا نحضر إناء به كوب من الماء الفاتر نضف إليه السكر والملح ونقلب جيدا حتى يذوب السكر والملح تماما فى الماء.
- نحضر وعاء نضع به الدقيق ونضف إليه الماء تدريجيا ونقوم بخفق الخليط بالمضرب الكهربائى أو بواسطة اليد.
- نستمر فى خفق الخليط لعدة دقائق حتى نحصل عجين ناعم ومطاطي.
- نخرج العجين ونضع عليه القليل من الدقيق ونشكله على شكل كورة ونغطيه بكيس نايلون وفوطة ونترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة.
- نرش القليل من الدقيق على سطح العمل ونبدأ فى فرد العجين على شكل مستطيل كبير سواء باستخدام النشابة.
- نبدأ فى فرد الزبدة الطرية للتوريق على وجه العجين بالكامل.
- نلف العجين على شكل رول ونقفل العجين من الأطراف ثم نغطى العجين ونتركه يرتاح ربع ساعة مرة أخرى.
- نضع القليل من الزيت على سطح العمل وعلى العجين ونبدأ فى فرد الرول ثم نلم العجين على شكل كورة ونغطيه ونتركه يرتاح ربع ساعة للمرة الثالثة.
- نبدأ فى فرد الفطيرة على شكل قرص كبير باستخدام النشابة.
- نحضر صينية فرن تكون مدهونة بقليل من الزبدة ثم نضع بها الفطيرة.
- نسخن الفرن مسبقا على أعلى درجة حرارة بربع ساعة.
- ندخل الصينية إلى الفرن على الشبكة السفلية بالقرب من موقد النار.
- نقوم بتسييح القليل من الزبدة مع القشطة على النار وبعد إخراج الفطير من الفرن ندهن وجه الفطير به وهو ساخنا ليصبح طريا.
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