الأولى في مصر.. كفتة الحاتي الأصلية كما لم تجربوها من قبل بكل أسرارها بدون ماتفك أو تكش

كفتة الحاتي الأصلية الجاهزة والمشوية من الأكلات التي يحبها كثير من السيدات، والتي تفضل أن تعملها كوجبة عشاء؛ معها الأرز البسمتي وسلطة ومعها سلطة الطحينة، فتكون أكله جاهزة، وتنفع في وجود الضيوف أو للعائلة نفسها؛ من الرائع أن تتعلم كل سيدة أن تعمل الكفتة في منزلها؛ التي لا تكون متعبة وطعمها روعة.

كفتة الحاتي الأصلية

تبحث العديد من ربات البيوت على سر عمل كفتة الحاتي مثل المحلات، فالكل يعشق الكفتة المشوية وطعمها المميز ولكن يظل سر الصنعه الخفي يجعل طعم الكفتة في المحلات مختلف عن المنزل، لذلك نعرض لكى سر الصنعه في عمل الكفتة المشوية مثل محلات الحاتى.

المكونات

كيلو لحمة مفرومة.

معلقة صغيرة ملح.

بصلة واحدة.

رشة فلفل أسود.

معلقة كبيرة من بهارات وتوابل اللحمة.

2 كوب كزبرة مطحونة.

معلقتين زيت.

عصا كبيرة لوضع الكفتة عليها.

طريقة عمل كفتة الكبابجي

أولا في طبق كبير قومي بوضع اللحمة المفرومة.

بعد ذلك معها البهارات والتوابل والملح والفلفل الأسود.

ثم بعدها قومي بفرم البصل في الكبة جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع البصل على اللحمة المفرومة، والتوابل كلها وتقليبهم تماماً.

ثم نأخذ بعدها مياه البصل، ونمسح به العصا.

بعد ذلك نضع عليها الكفتة، وبعدها تشغيل الفرن.

ثم يتم وضع الكفتة على الشواية.

ومن الممكن حتى تستوى الكفتة، نضع الكفتة في الفرن من أسفل.

بعد ذلك يمكن تقديم الكفتة في أطباق.

ثم يتم وضع بقدونس في الطبق، وبعدها وضع الكفتة عليه.

ومن فوق الكفتة رش حبة بقدونس.

طريقة الكفتة المشوية في الفرن

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حزمة من البقدونس.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة من الملح.

بصلة واحدة مبشورة.

الطريقة

أولا في طبق قومي بوضع الكفتة، ومعها الفلفل والملح.

بعد ذلك يتم وضع البصلة المفرومة.

ثم تقطيع حزمة البقدونس، وبعدها وضعها على الكفتة.

بعد ذلك تقليبهم كلهم مع بعضهم جيداً.

وبعدها قومي بوضعها في الثلاجة، لمدة أربعة ساعات.

وفي صينية قومي بوضع الزيت، ودهن الصينية كلها بالزيت.

بعد ذلك عمل الكفتة كلها أصابع متوسطة.

ثم يتم وضع كل الكفتة في الصينية بالترتيب.

وبعد ذلك وقومي بإدخال الكفتة في الفرن.

وبعد ربع ساعة، أخرجي الكفتة من الفرن.

وتقديم الكفتة؛ مع أي نوع من أنواع الأرز.

أو ممكن أن تقدم مع العيش والسلطات.

في هذه المقالة تحدثنا عن كفتة الحاتي الأصلية بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا أيضاً عن كفتة الحاتي السريعة والسهلة جداً، التي لا تكون محتاجة لوقت كبير وتكون كل مكوناتها موجودة في كل منزل؛ وتقوم كل سيدة بعمل الكفتة الذي يكون طعمها مثل المحلات الكبيرة والمشهورة، وينبهر كل الذي يكون في المنزل بطريقتك وبطعامك اللذيذ.