طريقة عمل النوتيلا الأصلية والاقتصادية بنفس الطعم والقوام الكريمي المميز

طريقة عمل النوتيلا في المنزل، يمكن إعداد العديد من الحلويات باستخدام النوتيلا التي تتمثل في كيك النوتيلا والبسبوسة وغيرها من الحلويات، يتم استخدام النوتيلا في إعداد المشروبات، يوجد وصفات متنوعة لتحضير النوتيلا في المنزل بمكونات اقتصادية وغير مكلفة وسريعة، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل النوتيلا في البيت بدلاً من شرائها من المحلات وتكون بتكلفة باهظة.



طريقة عمل النوتيلا في البيت



تعد النوتيلا أحد الأشياء اللذيذة التي يقبل على تناولها الصغار والكبار أيضاً، وعند وضعها على الخبز تصبح أحد الوجبات التي يفضلها الأطفال وكذلك الكريب بالنوتيلاَ للكبار، لذلك إليكم خطوات تحضيرها في البيت:

ثلاثمائة وأربعين جرام من الشوكولاتة.

أربعمائة جرام من البندق.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ثلاثة ملاعق من السكر البودرة.

ملعقتان من الكاكاو.

ملعقة من الفانيلا.

خطوات تحضير النوتيلا

نضع الشوكولاتة في حمام مائي لكي تذوب.

نقوم بطحن البندق حتى يتحول إلى بودر.

نضيف إلى البندق كل من الزيت والفانليا والسكر بالإضافة إلى الكاكاو ثم نضيف الشكولاتة.

نقلب المقادير حتى تتجانس جيداً.

نضع النوتيلا في وعاء التخزين في الثلاجة وذلك لحين الاستخدام.

مكونات النوتيلا دون استخدام البندق

علبة من القشدة.

ملعقتان من الزيت.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو.

أربعة ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة من النسكافيه.

معلقة من الفانيليا.

مائتين جرام من السكر البودرة.

مائتين جرام من الكريم كراميل البودر.

خطوات تحضير النوتيلا دون استخدام البندق

نضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي ونخلطهم حتى نتأكد من تجانس المكونات جيداً.

نسكب المكونات في وعاء لحين أن يتم الاستخدام.

مكونات النوتيلا الاقتصادية بالنشا

أربعمائة جرام من الحليب.

مائة جرام من السكر.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتان من الكاكاو.

خطوات تحضير النوتيلا الاقتصادية بالنشا