الكل هيسال عن سر جمالك...طريقة عمل كريم الاساس بالنشا وواقي للشمس ويفتح البشرة بدون اى مواد كيميائية

طريقة عمل كريم الاساس بالنشا وواقي للشمس، عند استخدام كريم الأساس بشكل يومي تسبب في تعرض بشرتك للكثير من الأضرار، انسداد المسام وجفاف البشرة والتي ينتج عنها حساسية البشرة وظهور حب الشباب، وتلجأ بعد ذلك لعلاج بشرتك من ما قد تعرضت له، إذا كنتي تقومين باستخدام كريم الأساس بشكل يومي يمكنك صنعه في المنزل بكل سهولة بإستخدام النشا، تعرفي على الطرق لصنع ذلك.

طريقة عمل كريم الاساس بالنشا وواقي للشمس

سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل كريم الاساس بالنشا بمكونات موجودة في كل بيت .

مكونات عمل كريم الاساس بالنشا

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

كبسولتين من فيتامين ه.

ملعقة زيت جوز الهند.

وملعقة كبيرة مملوء دقيق.

ملعقة كبيرة مملوء نشا.

أدوات تحضير كريم الاساس:

علبة بلاستيكية نظيفة.

ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم الأساس:

أولاًا يجب عليك التأكد من نظافة العلبة البلاستيكية والتأكد من جفافها، حتى لا تتكون ميكروبات مضرب للبشرة.

ضعي بداخلها جل الصبار و أفرغي محتوى كبسولات الفيتامين.

ضعي ملعقة النشا وملعقة الدقيق.

وضعي ملعقة زيت جوز الهند في المايكرويف حتى تذوب أو أصنعي لها حمام بخار.

ضعي ملعقة زيت جوز الهند الذائبة في العلبة.

بأستخدام ملعقة صغيرة قومي بتقليب المكونات معًا.

ظلي في التقليب مدة 5 دقائق حتى تلاحظين امتزاج المكونات جميعها وتكوين كريم الأساس بملمسه الناعم.

تأكدي من عدم وجود تكتلات الخليط في العلبة.

أغلقي العلبة بإحكام واحتفظي بها لحين الأستخدام.

تحفظ العلبة في درجة حرارة الغرفة.

صنع كريم اساس وواقي شمس

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل كريم الاساس وواقي للشمس

مكونات عمل كريم الاساس واقي للشمس

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

كبسولات أن كبيرتان من فيتامين e.

فيتامين c بنفس مقدار فيتامين e.

ملعقة نشا كبيرة.

وملعقة دقيق كبيرة.

طريقة تحضير واقي الشمس