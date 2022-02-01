نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير الطعمية الفلافل المصرية مثل المطاعم مقرمشة وهشة وخفيفة في المقال التالي
الطعمية تعد من أهم المقبلات و الوجبات التي يتم تحضيرها فى الافطار و العشاء، كما أنها من أهم المقبلات التي يقوم المصريين دائما بتناولها كل يوم في الصباح فهي من الوجبات المغذية و المشبعة و اللذيذة جدًا التي تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص، لذلك دائما يذهب العديد منا إلى المطاعم و الكافيهات لتناول الطعمية أو الفلافل لأن المطاعم تقوم بتحضيرها بطريقة خاصة تجعلها مقرمشة و هشة و خفيفة، لهذا سنقدم لكم أسرار تحضير المطاعم في عمل الطعمية و سر عجينتها الخضراء و المميزة.
مقادير الطعمية
الطعمية تعد من الوجبات الاقتصادية جدًا لأنها تحتوي على مكونات غير مكلفة و متوفرة في معظم المنازل، كما أنها مغدية جدًا، المكونات هي:
- نصف كيلو من الفول المدشوش.
- بصلة كبيرة الحجم.
- 7 فصوص من الثوم الصحيح.
- ربع كوب من الكزبرة المفروم.
- 3 معالق من الكرات المفروم.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ملعقة من النشا.
- 4 معالق من الشبت المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة من الكمون.
طريقة تحضير الطعمية
تعد الطعمية من أسهل المقبلات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها مثل المطاعم بالخطوات وهي:
- نأتي بالفول المدشوش ونقوم بتنظيفه جيدا من الاتربة.
- ثم نقوم بوضعه في بولة كبيرة و نملئ الإناء بالماء يترك منقوع لمدة ليلة كاملة من المساء حتى الصباح.
- ستلاحظين أن ماء النقع تغيير لونها.
- بعد ذلك نأتي بالكبة و نقوم بتقطيع حبة البصلة إلى 4 قطع ونضعها في الكبة.
- ثم نضيف فصوص الثوم و الخضروات من الشبت و البقدونس و الكرات و الكزبرة الخضراء.
- نقوم بضرب هذه المكونات جيداً فى الكبة لكى يتم فرمها ناعم.
- ثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و الكمون و الشطة و الكزبرة و النشا نستمر في ضرب المكونات.
- بالتدريج نقوم بإضافة الفول المدشوش في الكبه مع الاستمرار في ضرب المكونات في الكبة.
- نستمر هكذا حتى تنتهي من كمية الفول المدشوش.
- نقوم بفرم عجينة الطعمية جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة الطعمية الفلافل أقراص مثل المطاعم ثم نضع على وجهها القليل من السمسم.
- نضع طاسة على النار وبها زيت غزير حتى يسخن.
- ثم نضع أقراص الطعمية في الزيت حتى يتم تحميرها.
- نرفعها من على الزيت ونضعها على ورق مناديل مطبخ وتقدم للطعام وهي ساخنة بالصحة والهنا.
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