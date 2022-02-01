صحة

أسرار تحضير الطعمية الفلافل المصرية مثل المطاعم مقرمشة وهشة وخفيفة

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عمر شويل - جدة أسرار تحضير الطعمية الفلافل المصرية مثل المطاعم مقرمشة وهشة وخفيفة - ثقفني

الطعمية تعد من أهم المقبلات و الوجبات التي يتم تحضيرها فى الافطار و العشاء، كما أنها من أهم المقبلات التي يقوم المصريين دائما بتناولها كل يوم في الصباح فهي من الوجبات المغذية و المشبعة و اللذيذة جدًا التي تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص، لذلك دائما يذهب العديد منا إلى المطاعم و الكافيهات لتناول الطعمية أو الفلافل لأن المطاعم تقوم بتحضيرها بطريقة خاصة تجعلها مقرمشة و هشة و خفيفة، لهذا سنقدم لكم أسرار تحضير المطاعم في عمل الطعمية و سر عجينتها الخضراء و المميزة.

مقادير الطعمية

الطعمية تعد من الوجبات الاقتصادية جدًا لأنها تحتوي على مكونات غير مكلفة و متوفرة في معظم المنازل، كما أنها مغدية جدًا، المكونات هي:

  • نصف كيلو من الفول المدشوش.
  • بصلة كبيرة الحجم.
  • 7 فصوص من الثوم الصحيح.
  • ربع كوب من الكزبرة المفروم.
  • 3 معالق من الكرات المفروم.
  • ربع كوب من البقدونس المفروم.
  • ملعقة من النشا.
  • 4 معالق من الشبت المفروم.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
  • ملعقة من الكزبرة الناشفة.
  • ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
  • ملعقة من الكمون.

طريقة تحضير الطعمية

تعد الطعمية من أسهل المقبلات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها مثل المطاعم بالخطوات وهي:

  • نأتي بالفول المدشوش ونقوم بتنظيفه جيدا من الاتربة.
  • ثم نقوم بوضعه في بولة كبيرة و نملئ الإناء بالماء يترك منقوع لمدة ليلة كاملة من المساء حتى الصباح.
  • ستلاحظين أن ماء النقع تغيير لونها.
  • بعد ذلك نأتي بالكبة و نقوم بتقطيع حبة البصلة إلى 4 قطع ونضعها في الكبة.
  • ثم نضيف فصوص الثوم و الخضروات من الشبت و البقدونس و الكرات و الكزبرة الخضراء.
  • نقوم بضرب هذه المكونات جيداً فى الكبة لكى يتم فرمها ناعم.
  • ثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و الكمون و الشطة و الكزبرة و النشا نستمر في ضرب المكونات.
  • بالتدريج نقوم بإضافة الفول المدشوش في الكبه مع الاستمرار في ضرب المكونات في الكبة.
  • نستمر هكذا حتى تنتهي من كمية الفول المدشوش.
  • نقوم بفرم عجينة الطعمية جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم.
  • بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة الطعمية الفلافل أقراص مثل المطاعم ثم نضع على وجهها القليل من السمسم.
  • نضع طاسة على النار وبها زيت غزير حتى يسخن.
  • ثم نضع أقراص الطعمية في الزيت حتى يتم تحميرها.
  • نرفعها من على الزيت ونضعها على ورق مناديل مطبخ وتقدم للطعام وهي ساخنة بالصحة والهنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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