أسرار تحضير الطعمية الفلافل المصرية مثل المطاعم مقرمشة وهشة وخفيفة

الطعمية تعد من أهم المقبلات و الوجبات التي يتم تحضيرها فى الافطار و العشاء، كما أنها من أهم المقبلات التي يقوم المصريين دائما بتناولها كل يوم في الصباح فهي من الوجبات المغذية و المشبعة و اللذيذة جدًا التي تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص، لذلك دائما يذهب العديد منا إلى المطاعم و الكافيهات لتناول الطعمية أو الفلافل لأن المطاعم تقوم بتحضيرها بطريقة خاصة تجعلها مقرمشة و هشة و خفيفة، لهذا سنقدم لكم أسرار تحضير المطاعم في عمل الطعمية و سر عجينتها الخضراء و المميزة.

مقادير الطعمية

الطعمية تعد من الوجبات الاقتصادية جدًا لأنها تحتوي على مكونات غير مكلفة و متوفرة في معظم المنازل، كما أنها مغدية جدًا، المكونات هي:

نصف كيلو من الفول المدشوش.

بصلة كبيرة الحجم.

7 فصوص من الثوم الصحيح.

ربع كوب من الكزبرة المفروم.

3 معالق من الكرات المفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة من النشا.

4 معالق من الشبت المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة من الكمون.

طريقة تحضير الطعمية

تعد الطعمية من أسهل المقبلات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها مثل المطاعم بالخطوات وهي: